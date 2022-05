Le Gotland suédois au carrefour de l'histoire alors que la décision de l'OTAN se profile à l'horizon

Le bruit des coups de feu fend le silence d'une forêt endormie alors que Camilla Selander, une employée d'un comptoir de charcuterie, tire des coups de feu avec son pistolet Glock 9 millimètres lors d'un entraînement au tir avec la Garde nationale suédoise sur l'île de Gotland.

La jeune femme de 34 ans est l'un des volontaires qui s'entraînent dans un champ de tir militaire sur l'île, susceptible de se trouver en première ligne d'une éventuelle confrontation entre la Russie et la Suède.

L'île se trouve à seulement 300 km (186 miles) du foyer de la flotte russe de la Baltique dans l'exclave russe de Kaliningrad, prise en sandwich entre la Lituanie et la Pologne.

"Les gens sont un peu inquiets, mais nous essayons de garder tout le monde calme, de sorte que nous parlions de ce qui se passe mais que nous nous disions néanmoins les uns aux autres que tout va bien se passer", a déclaré Selander à Reuters lors d'une pause pendant le tournage dans la forêt de Visborgsslatt.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé la Suède et la Finlande voisine à repenser leur politique de sécurité et à se demander si elles peuvent rester en sécurité en dehors de l'OTAN, non protégées par sa promesse qu'une attaque contre un membre sera considérée comme une attaque contre tous.

Les deux pays devraient décider en mai de demander ou non leur adhésion à l'alliance de 30 nations.

Gotland, brièvement occupé par les troupes russes en 1808 au cours d'une guerre qui a vu la Finlande tomber pendant un siècle sous l'emprise du tsar, est considéré comme important pour la défense de la Suède et des membres baltes vulnérables de l'OTAN que sont la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie.

"Si les Russes devaient occuper certaines parties de la Suède, cela créerait une sorte de ... Si les Russes occupaient certaines parties de la Suède, cela créerait une sorte de "mur" que l'OTAN devrait franchir avant de pouvoir aider ses membres baltes", a déclaré Karlis Neretnieks, ancien général de division et directeur du Collège de défense nationale de Suède.

"Avec la Suède dans l'OTAN, ce 'mur' deviendrait plus ou moins une 'route' pour aider les États baltes à la place."

Après avoir retiré ses forces de Gotland à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique il y a trois décennies, la Suède reconstruit à la hâte sa présence militaire sur l'île, un affleurement rocheux de 170 km (105 miles) de long au milieu de la mer Baltique qui est un lieu de vacances populaire pour de nombreux Suédois.

En 2018, elle a réactivé le régiment de Gotland de l'armée et elle a renforcé la défense de l'île avec des missiles sol-air et d'autres mesures. Ce renforcement fait partie d'un réarmement général suscité par l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

L'armée et le gouvernement suédois ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que la Russie avait l'intention d'envahir le pays.

Mais les actions du président Vladimir Poutine en Ukraine signifient que peu de gens sont prêts à se fier à cette hypothèse pour leur sécurité, et on s'attend largement à ce que la Suède et la Finlande annoncent leur intention de demander leur adhésion à l'OTAN.

"À court terme, la situation militaire serait meilleure pour la Suède et pour Gotland", a déclaré le colonel Magnus Frykvall du régiment de Gotland.

"L'effet de seuil serait plus élevé pour la Russie en termes d'attaque d'un pays de l'OTAN que d'un pays qui n'en fait pas partie."

Une décision d'adhésion redessinerait la carte de sécurité de l'Europe du Nord, créant une bande largement ininterrompue d'États de l'OTAN à travers le continent, de l'Arctique à la mer Noire.

Le président finlandais Sauli Niinisto devrait donner son soutien le 12 mai, faisant pression sur la Suède pour qu'elle suive le mouvement.

Un examen multipartite de la politique de sécurité de la Suède fera rapport le 13 mai et les sociaux-démocrates au pouvoir - longtemps opposés à l'adhésion à l'alliance - devraient se prononcer en faveur de l'adhésion quelques jours plus tard.

Pour les habitants de Gotland, dont le littoral pittoresque est parsemé de nids de mitrailleuses désaffectés datant de la Seconde Guerre mondiale, les derniers mois ont apporté le sentiment d'un retour à une époque révolue, lorsque son importance stratégique sur une frontière de la Guerre froide n'était jamais mise en doute.

"Gotland", dit l'officier retraité Rutger Banholtz, ancien chef de la Home Guard, "c'est un porte-avions".

"Celui qui est assis à Gotland contrôle une grande partie de la mer Baltique."