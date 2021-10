Le Graph du Jour : Combien coûte une virée en porte-conteneur ?

Anthony BONDAIN Rédacteur en Chef Suivre 1431 Tous ses articles Suivre sur Parce que les informations financières se consomment comme les viennoiseries, chaudes et à l'heure du petit déjeuner, Anthony Bondain se lève à l'aube pour vous servir le Morning Meeting tous les matins.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les prix du transport maritime de fret ont explosé depuis un an, sous la pression de la reprise économique et de la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Les tarifs des traversées en porte-conteneurs sont compilés par Freightos Baltic Index, le principal indice international des taux de fret, en coopération avec la Bourse balte. Il fournit les informations du marché pour le transport océanique des conteneurs de 40 pieds. Les deux graphiques qui suivent montre les prix actuels des principales liaisons et leur évolution annuelle. Pour démarrer, voici les prix moyens de traversée pour un container de 40 pieds sur les principales liaisons maritimes mondiales. Par le jeu de la localisation des producteurs et des consommateurs, les prix varient énormément entre l'aller et le retour. Les prix actuels sont extrêmement élevés par rapport aux tarifs historiques. La tendance des douze derniers mois (en bleu) par rapport aux douze mêmes mois de l'année précédente est visible dans le graphique qui suit, qui utilise l'indice FBX, une moyenne du prix de principales routes. On constate toutefois une légère inflexion baissière pour les prix par rapport aux pics récents : Evolution sur un an des prix des containers (sur la base de l'indice FBX, qui synthétise les tarifs des principales routes / Source Freightos Baltic Index

