Le Graph du Jour : "Les USA scient la branche sur laquelle ils sont assis" 2 2 04/09/2018 | 14:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nous avons pioché notre Graphique du Jour dans le document mensuel de l'Investment Office de la banque suisse Raiffeisen, titré pour septembre "Le Tangage Incessant". Il a été réalisé à partir des données de la Maison Blanche, du Département du Commerce américain et de Vontobel Asset Management.

Le graphique illustre le montant des importations américaines affectées par les tarifs douaniers déjà mis en place et le montant de celles qui pourraient être grevées par les menaces brandies par l'administration Trump, sous la forme d'une grosse pile que n'aurait pas reniée César.



Les droits de douane avérés et brandis par les Etats-Unis (Source : Maison blanche, DOC, Vontobel Asset Management - Cliquer pour agrandir) Les droits de douane avérés et brandis par les Etats-Unis (Source : Maison blanche, DOC, Vontobel Asset Management - Cliquer pour agrandir)

On constate que les sommes actuellement en jeu sont relativement limitées mais qu'elles pourraient croître significativement si la Maison Blanche met tout son arsenal en branle, c’est-à-dire essentiellement la double menace sur les produits chinois (les deux déclinaisons de bleu entre 100 et 550 milliards de dollars) et celle visant l'automobile européenne (le bloc jaune du haut).



4,4%, puis 20%, puis 40%



A ce jour, les droits de douane ne pèsent que sur 4,4% des importations US (après les mesures engagées le 23 août). Un pourcentage qui monterait à plus de 20% si les deux crans additionnels visant la Chine sont franchis, et plus de 40% des importations américaines si la négociation avec l'Union européenne sur l'automobile se termine en sortie de route. Pour Raiffeisen, la totalité des mesures et les rétorsions induites pourraient coûter 0,4 point de PIB à Washington. Moralité ? "Avec cette guerre commerciale, les USA scient la branche sur laquelle ils sont assis", pronostique la banque suisse.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 2 2 Réactions à cet article Modifier Réagir RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue iggy Commme quoi trump est bien un tocart et au final ca ne vas pas réduire le déficit mais le creusé....OUAISSSSSSSSSS bravo 1 fullace CQFD... et ils ont plutôt de gros fes.siers ?