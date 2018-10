Le Graph du Jour : Montres suisses, les parts de marché 0 0 08/10/2018 | 14:20 Envoyer par e-mail :

Morgan Stanley a consacré une vaste étude à la puissance des marques du luxe, dans laquelle nous avons pioché deux intéressants graphiques concernant le marché des montres suisses en 2017. Un segment dominé par The Swatch Group, avec un peu plus de 29% de parts de marché, en particulier grâce au trio Omega, Longines et Tissot, qui pèse à lui seul 20% du marché. La Compagnie Financière Richemont (Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre) suit avec 19,7%, devant Rolex (Rolex, Tudor) et ses 19,4%. LVMH s'affiche à 7,9% grâce à TAG Heuer, Hublot et Bulgari.

Part de marché (en chiffre d'affaires) dans les montres suisses par propriétaire et par marques (Source Morgan Stanley – Cliquer pour agrandir) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT -2.73% 75.64 -11.98% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE -1.35% 282.35 16.63% THE SWATCH GROUP -2.98% 360.8 -6.39%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

