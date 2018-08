Le Graph du Jour : Tesla, le cauchemar des vendeurs 0 1 16/08/2018 | 15:39 Envoyer par e-mail :

Elon Musk hante sûrement les nuits de son personnel en charge du respect des bonnes pratiques de communication financière. Le graphique du jour présente les recommandations agrégées d'analystes au 16 août et l'évolution du cours, aussi irrégulière que les humeurs de son patron. Sur le long terme pourtant, le cours a été multiplié par 20.



La charrue avant les bœufs



Manifestement, les deux déclarations étaient approximatives. Musk a estimé que le fonds souverain saoudien était prêt à financer son projet après avoir rencontré à plusieurs reprises son responsable, tandis qu'il a effectivement pris contact avec plusieurs établissements-conseil, sans pour autant avoir contractualisé ni l'une ni l'autre des relations. La preuve ? L'Arabie Saoudite s'est drapée dans un silence embarrassé tandis que Goldman Sachs a dû expliquer du bout des lèvres qu'aucun accord écrit n'avait encore été formalisé.



Et vous savez quoi ? Les choses risquent de se passer exactement comme Elon Musk l'espère. Cette nuit, Goldman Sachs a annoncé que ses analystes suspendaient le suivi de l'action, car la banque est devenue (officiellement) conseiller financier de Tesla. La sortie "Twitter" d'Elon Musk a sans doute accéléré les choses. Et il existe une probabilité non-négligeable qu'en cas d'offre aux minoritaires, le fonds souverain saoudien soit de la partie.



Enquête SEC



Le problème, c'est qu'Elon Musk est totalement hors cadre réglementaire, même si, in fine, une opération de retrait de la cote est lancée à 420 USD dans les mois qui viennent. Il ne devrait donc pas échapper à l'enquête de la SEC qui lui est promise. Il est aussi plus que probable que le dirigeant boive du petit lait car il a fait perdre des sommes astronomiques à ses ennemis de toujours, les fonds spéculatifs baissiers. Leurs pertes à l'annonce du projet de retrait de la cote auraient atteint 1,3 milliard de dollars la semaine dernière, selon la firme spécialisée S3 Partners. Depuis le début de l'année, ceux qui jouent la baisse sur le dossier auraient perdu quelque 3 milliards de dollars, selon le même cabinet.



Les analystes ne savent pas vraiment sur quel pied danser avec Tesla. Leurs recommandations actuelles sont presque équitablement partagées entre achat, neutre et vente, comme le montre le graphique ci-dessous. Les objectifs de cours, eux, s'adaptent aux mouvements d'humeur d'Elon Musk. Les bureaux d'études sont sceptiques sur l'opération de sortie de la cote à 420 USD, puisque l'objectif moyen est proche des cours actuels, autour de 340 USD. Reste que huit ans après l'arrivée de Tesla en bourse à 17 USD, le cours a été multiplié… par 20.

Recommandations agrégées d'analystes au 16 août 2018 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir) Recommandations agrégées d'analystes au 16 août 2018 (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018