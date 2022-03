Le Graph du Jour : combien coûtent les métaux contenus dans une batterie auto ?

Liberum a pris en considération les prix actuels du marché sur le lithium, le cobalt et le nickel pour des batteries de VE utilisant des cathodes de lithium 90/5/5 NMC, par exemple sur une Tesla. En mars 2022, le coût des trois métaux est d'environ 4946 USD, contre 1398 USD il y a un an. Cela représente désormais 50% du coût d'une batterie, contre 10% environ historiquement. "Dans les batteries, la plupart des constructeurs automobiles ont une certaine protection à court terme par rapport aux contrats à long terme et dans certains modèles, des PFM sans nickel ni cobalt sont utilisés". D'autres matériaux sont également susceptibles de faire enfler la note : acier, titane et cuivre notamment. Liberum souligne aussi que d'autres technologies existent, notamment en Chine, sans nickel ni cobalt.

Prix des métaux dans une batterie (Zonebourse à partir des données de Liberum