Le Graph du Jour : coup de frein sur l'inflation en Europe

La BCE va-t-elle s'engager sur la voie de la normalisation, comme le réclame le patron de la Bundesbank, ou continuera-t-elle à inonder la zone euro de liquidités, comme le demande l'Italie ? L'inflation, en tout cas, ne devrait pas montrer de signes de surchauffe dans les mois à venir.

L'inflation à 2% dans la zone euro sera de courte durée. LBPAM pronostique même qu'elle se limitera à 1,3% en décembre. Pourquoi ? Parce que le surcroît de hausse des prix s'appuie sur les cours pétroliers, une béquille qui sera supprimée dans quelques semaines. L'illustration en graphique :

LBPAM anticipe un net ralentissement de l'inflation d'ici la fin de l'année (cliquer pour agandir)

"L’inflation sous-jacente est de 1,1%, avec une tendance haussière désespérément lente", souligne le stratégiste Stéphane Déo, qui rappelle que cette inflation sous-jacente était de 0,95% sur la deuxième moitié de 2015. "On n’a quasi rien gagné depuis", même si les risques de déflation sont écartés. Quant à l'objectif de hausse des prix "sous mais proche de 2%" de la BCE, il va s'éloigner.



L'inflation sous-jacente reste modeste en France



En France, l'inflation a atteint 2,3% sur un an en juillet, mais l'inflation sous-jacente n'était que de 0,9%. La différence entre les deux indicateurs tient à l'exclusion des tarifs publics et des produits à prix volatils (en particulier le pétrole), mais aussi des mesures fiscales et des variations saisonnières. Le graphique ci-dessous montre l'évolution entre l'inflation et l'inflation sous-jacente sur la période 1991 à 2017, ainsi que la corrélation avec les cours pétroliers :



Evolution de l'inflation en France et cours moyen annuel du Brent (Source Insee, Zonebourse - cliquer pour agrandir) Evolution de l'inflation en France et cours moyen annuel du Brent (Source Insee, Zonebourse - cliquer pour agrandir)

