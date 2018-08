Le Graph du Jour : la 5G en France, pas avant 2020 0 0 21/08/2018 | 10:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Où en est-on de la 5G dans le monde ? Actuellement, aucun service commercial n'a encore été lancé, mais les premières offres arriveront d'ici la fin de l'année… aux Etats-Unis. Dans l'hexagone, les phases de test ont démarré mais il faudra attendre 2020 pour assister à la vente des premiers forfaits 5G. Tour d'horizon après la publication d'une étude IHS Markit et l'annonce de la feuille de route du gouvernement français. Le déploiement commercial de la 5G va démarrer en fin d'année pour 12% des opérateurs en télécommunications interrogés par IHS Markit dans sa dernière étude sectorielle. Tous sont des nord-américains. La Corée du Sud suivra en 2019. Actuellement, 82% des opérateurs interrogés mènent des tests, avec des lancements commerciaux prévus en :

• 2018 pour 12% des opérateurs

• 2019 pour 29% des opérateurs

• 2020 pour 24% des opérateurs

• 2021 pour les 35% restants





Les tests et les lancements commerciaux 5G dans le monde (Source IHS Markit - Cliquer pour agrandir) Les tests et les lancements commerciaux 5G dans le monde (Source IHS Markit - Cliquer pour agrandir)



En France, le gouvernement

• Le déploiement de la 5G "dans au moins une grande ville en 2020"

• La couverture des principaux axes de transport d'ici 2025



22 expérimentations autorisées



En date du 16 juillet, 22 expérimentations ont déjà été autorisées. Elles concernent Belfort, Bordeaux, Douai, Grenoble, Lannion, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Sophia-Antipolis ainsi que 11 projets en Ile-de-France (dont des expérimentations sur le véhicule autonome).





La carte des essais autorisés en France (Source Arcep - Cliquer pour agrandir) La carte des essais autorisés en France (Source Arcep - Cliquer pour agrandir)

Les caractéristiques principales de la 5G par rapport à la 4G :

• Débits perçus jusqu’à 10 fois supérieurs

• Latence divisée par 10

• Densité de connexion multipliée par 10

• Les premiers équipements compatibles sont attendus en 2019 en France

dans sa dernière étude sectorielle. Tous sont des nord-américains. La Corée du Sud suivra en 2019. Actuellement, 82% des opérateurs interrogés mènent des tests, avec des lancements commerciaux prévus en :• 2018 pour 12% des opérateurs• 2019 pour 29% des opérateurs• 2020 pour 24% des opérateurs• 2021 pour les 35% restantsEn France, le gouvernement a présenté une feuille de route au mois de juillet 2018 , mais les opérateurs n'ont pas attendu l'initiative publique pour commencer à tester cette nouvelle technologie. La feuille de route donne toutefois un cap et un calendrier de base assez évasif. Les autorités souhaitent :En date du 16 juillet, 22 expérimentations ont déjà été autorisées. Elles concernent Belfort, Bordeaux, Douai, Grenoble, Lannion, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Sophia-Antipolis ainsi que 11 projets en Ile-de-France (dont des expérimentations sur le véhicule autonome). Orange et Bouygues Telecom semblent les plus actifs dans le domaine, mais SFR, Eurecom et Nokia font aussi des tests. C'est l'Arcep qui pilote le processus • Débits perçus jusqu’à 10 fois supérieurs• Latence divisée par 10• Densité de connexion multipliée par 10• Les premiers équipements compatibles sont attendus en 2019 en France Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES 1.91% 37.38 -15.75% NOKIA 0.00% - 0.00% ORANGE 0.32% 14.235 -1.97%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue