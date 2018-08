Le Graph du Jour : la Turquie, un important partenaire de la zone euro

On ne refera pas ici l'histoire de la Turquie, riche, complexe et tiraillée entre plusieurs cultures. Une chose est sûre, le pays reste une passerelle entre l'Europe et le Moyen-Orient et son commerce extérieur le prouve, sur la base des données de 2016. Les trois graphiques sont issus du site https://atlas.media.mit.edu/en/ (AJG Simoes, CA Hidalgo. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development).



Qui sont les plus gros exportateurs vers la Turquie ?



Les principaux pays qui exportent vers la Turquie et leur part dans le commerce extérieur turc (cliquer pour agrandir)



Si le principal partenaire commercial de la Turquie est la Chine (13%), la zone euro est le bloc le plus important grâce à l'Allemagne (12%), l'Italie (5,6%), la France (4%) et l'Espagne (3,1%) notamment. La Russie (5,6%) et les Etats-Unis (5,5%) sont aussi d'importants fournisseurs.



France-Turquie



Descendons maintenant d'un cran pour évoquer la situation de la France. En 2016, la balance commerciale entre les deux pays était à peu près équilibrée.



Les flux Turquie vers France (cliquer pour agrandir)



Dans le premier graphique, qui décrit le flux allant de Turquie vers la France, on découvre la part très importante prise par l'industrie automobile, qui pèse plus du tiers du total, notamment via les voitures et les utilitaires. Il faut dire que plusieurs constructeurs ont des usines dans le pays, à l'instar de Renault avec son site de Bursa, qui peut produire 360 000 véhicules chaque année. Les deux autres gros postes sont le textile et les produits électroniques et électroménagers.

Les flux France vers Turquie (cliquer pour agrandir)