Le Graph du Jour : le CAC 40 se rapproche de ses sommets historiques*

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires *On nous pardonnera cette entrée en matière un peu osée, mais elle est quasiment vraie. Le CAC 40 Gross Return (CACGR), qui mesure l'évolution de l'indice parisien en intégrant les dividendes payés par les entreprises qui le composent, est à moins de 3% du record atteint en mai dernier. En attendant, l'indice parisien creuse l'écart avec le DAX. L'écart de performance 2018 entre le CAC 40 GR et le DAX s'est légèrement accru sur la période récente, avec un indice parisien qui progresse de 5,6% contre une baisse de -3,5% pour le benchmark de Francfort sur l'année 2018. Nous rappelons que le DAX est un indice dividende réinvesti, à l'inverse du CAC 40. Pour comparer les deux, il convient donc d'utiliser le CAC40 GR, comme dans le graphique ci-dessous.



En noir, le CAC GR. En rouge, le DAX (Cliquer pour agrandir) En noir, le CAC GR. En rouge, le DAX (Cliquer pour agrandir)

Le CAC GR évolue actuellement à 14 292 points. Il lui manque 2,5% pour revenir sur le record historique touché à 14 642 points le 22 mai dernier. Le CAC 40 "classique", celui qui est cité le plus régulièrement, est encore loin de ses sommets : de 5 456 points en ce 27 août, il lui faudrait monter à 6.944 points, soit le pic atteint, en séance, le 4 septembre 2000. Un "gap" de 27%. Les dividendes sont une composante majeure de la performance des indices. Depuis le 1er janvier 2009, le CAC 40 a progressé de 63%, mais le CAC NR s'est offert 134%, soit près du double.

