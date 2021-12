Le Graph du Jour : les 5 actions qui dopent le Nasdaq (la 4e va vous surprendre)

Le graphique qui suit montre quelles valeurs ont le plus participé à la hausse du Nasdaq cette année. La performance est concentrée sur cinq valeurs, qui représentent plus de la moitié de la hausse de l'indice. Microsoft et Alphabet sont les deux dossiers les plus influents cette année. On retrouve aussi le taulier Apple et le surprenant Nvidia, grâce à des gains de plus de 130% depuis le 1er janvier. Tesla complète le quintet.

Meta Platforms (ex-Facebook) et Amazon sont moins à leur avantage. Le groupe de Jeff Bezos n'a progressé que de 5% cette année, ce qui explique sa faible contribution aux gains du Nasdaq.

La hausse du Nasdaq concentrée sur 5 actions (Source Bank of America)