Le Graph du Jour : les TV 8K débarquent

Le graphique du jour nous emmène dans l'univers des nouveaux écrans de télévision. IHS Markit estime que les dernières technologies (8K, OLED, QD) représenteront un volume de l'ordre de 14,5 millions d'unités en 2020. La 4K reste pour l'heure au coeur du marché du renouvellement. Les ventes de téléviseurs devraient progresser de 3,6% cette année puis de 1,4% en 2019, pour atteindre 226 millions d'unités, selon les dernières anticipations d'IHS Markit. Plus de la moitié des écrans vendus l'année prochaine seront des modèles ultra-haute définition, dont une majorité de 4K. La fin 2018 marquera également l'arrivée des modèles 8K, qui constitueront le prochain saut de résolution. Environ 430 000 de ces écrans devraient être écoulés en 2019, pronostique Markit, soit 0,2% du marché. En 2020, le bilan pourrait approcher 2 millions d'exemplaires. La technologie QD devrait pour sa part dépasser les 4 millions d'unités l'année prochaine, tandis que les TV OLED progresseront moins vite, à environ 3,6 millions d'unités.



Le marché QD/OLED/8K sur 2018-2020, estimations IHS Markit en millions d'unités (cliquer pour agrandir) Le marché QD/OLED/8K sur 2018-2020, estimations IHS Markit en millions d'unités (cliquer pour agrandir)

"La croissance du marché de la TV est actuellement basée sur un prix de vente en baisse pour les écrans de grande taille et par la banalisation de la résolution 4K, qui conduit au remplacement de TV plus anciennes et à une montée en gamme", explique Paul Gagnon, en charge de l'enquête chez Markit.

