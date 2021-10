Le Graph du Jour : les pires mois boursiers (et les meilleurs)

Anthony BONDAIN Rédacteur en Chef Suivre 1424 Tous ses articles Suivre sur Parce que les informations financières se consomment comme les viennoiseries, chaudes et à l'heure du petit déjeuner, Anthony Bondain se lève à l'aube pour vous servir le Morning Meeting tous les matins.

Certains mois boursiers ont mauvaise réputation, à juste titre comme le montrent les graphiques qui suivent, réalisés par Kepler Cheuvreux à partir de données Bloomberg. Septembre est souvent un mois compliqué pour les marchés financiers, qui a enregistré quelques-unes des plus fortes baisses récentes. Le trio octobre, novembre décembre est en revanche plus favorable aux investisseurs, du moins si l'on s'en tient à une lecture statistique. Quelques enseignements concentrés sur le marché européen des vingt dernières années. Le premier graphique représente la fréquence de hausse de l'indice STOXX Europe 600 pour un mois donné depuis 1999. Il apparaît ainsi en bleu qu'avril, octobre et décembre sont haussiers dans plus de 70% des cas. En revanche, mai, juin et août émargent sous les 50%, ce qui alimente l'argumentaire de l'adage "Sell in may and go away". En orange, on retrouve le pourcentage des hausses de plus de 1% sur le mois concerné. Là encore, avril, novembre et décembre sont de bons clients. Fréquence de hausse de l'indice STOXX Europe 600 pour un mois donné depuis 1999 (Source Kepler Cheuvreux avec Bloomberg) Septembre noir En matière de baisse moyenne sur cet intervalle, c'est toutefois septembre qui coiffe le bonnet d'âne, comme le montre ce second graphique puisé à la même source. Il faut noter que la médiane est moins défavorable que la moyenne car plusieurs des plus fortes baisses jamais enregistrées par les marchés ces 20 dernières années l'ont été en septembre : Septembre 2002 : -14,1% (répliques de l'explosion de la bulle spéculative internet et des scandales comptables, bruits de botte en Irak).

Septembre 2008 : -11,6% (crise financière, mois de la faillite de Lehman Brothers).

Septembre 2001 : -10,5% (attentats terroristes aux Etats-Unis). Les variations moyennes et médianes de chaque mois depuis 1999 sur le STOXX Europe 600 (Source Kepler Cheuvreux avec Bloomberg) Les pires mois boursiers Nous terminons ce point indices avec le palmarès des pires mois boursiers du STOXX Europe 600 depuis 1999 :

