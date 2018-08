Le Graph du Jour : qui a les plus vieux coucous ? 0 0 17/08/2018 | 14:57 Envoyer par e-mail :

Au 31 décembre 2017, l’âge moyen de la flotte du groupe Air France KLM était de 10,9 ans, dont :

- 11,5 ans pour le long-courrier

- 11,1 ans pour le moyen-courrier

- 14,8 ans pour la flotte Cargo

- 9,7 ans pour la flotte régionale



La flotte est détenue à 36,9% en propriété, 19,6% en crédit-bail et 43,5% en location opérationnelle.



Dans le détail, l'entreprise est divisée en deux grands sous-ensembles, Air France (dont Joon, Hop! Et Transavia France) d'un côté et KLM (dont Cityhopper, Transavia Pays-Bas et Martinair) de l'autre.



1) Chez Air France

- Air France (220 avions) : âge moyen 12,6 ans

- Joon (7 avions issus d'Air France) : âge moyen 9,6 ans

- HOP! (88 avions) : âge moyen 12,2 ans

- Transavia France (29 avions) : âge moyen 5,4 ans.



2) Chez KLM

- KLM (116 avions) : âge moyen 10,9 ans

- KLM Cityhopper (42 avions) : âge moyen 4,9 ans

- Transavia Pays-Bas (39 avions) : âge moyen 9,4 ans

- Martinair (4 avions-cargo) : âge moyen 17,7 ans.





L'examen de l'âge moyen des flottes mondiales ne révèle pas de surprises : les compagnies asiatiques (en rose) et moyen-orientales (en vert) ont des appareils plus récents que les autres. Les transporteurs à bas coûts aussi, pour éviter des frais de maintenance trop élevés (easyJet,



* Les données sont issues du document de référence d'Air France KLM et de la base de données Airfleet, qui donne une vision assez proche de la réalité mais qui présente parfois de légères déviations compte tenu notamment de la prise en compte ou non des sous-filiales et de l'absence de certains types appareils pour lesquels les données ne sont pas suffisamment fiables.



