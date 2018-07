Le Graph du Jour : qui boit le plus de bière en Europe ? 0 0 30/07/2018 | 10:49 Envoyer par e-mail :

Le numéro deux mondial de la bière, Heineken, a réduit ce matin ses objectifs 2018, ce qui vaut au titre un plongeon de 5%. La faute aux effets de change défavorables et à un marché brésilien difficile. Une publication qui coïncide avec l'annonce des chiffres de consommation de bière en Allemagne, le pays européen où les hectolitres coulent le plus. L'occasion de se pencher sur quelques statistiques. En Allemagne, la bière est un sujet tellement sérieux que c'est l'Office allemand de la statistique (Destatis) qui se charge de publier les chiffres de la consommation. Un peu comme si l'Insee intercalait dans son calendrier des publications le nombre de pressions vendues entre une variation du PIB et une évolution de l'inflation. Destatis a ainsi annoncé ce matin qu'entre janvier et juin 2018, 47,1 millions d'hectolitres ont été écoulés outre-Rhin, soit une progression de 0,6% par rapport à la même période de 2017. Sur ce total, les mélanges à base de bière représentaient 4,7% des volumes. Les données excluent la bière sans alcool, la bière maltée et celle qui ne provient pas de l'UE.



Comment situer l'Allemagne sur l'échiquier ?



En 2017 en Allemagne, la consommation avait atteint 93,51 millions d'hectolitres, soit la première année de baisse depuis 2014 et le niveau le plus faible enregistré depuis 1993. Le pic des 25 dernières années remonte à 1994, avec 115,66 millions d'hectolitres écoulés.



La consommation totale de bière en Allemagne depuis 1993 : ça baisse ! (Source Destatis) - Cliquer pour agrandir La consommation totale de bière en Allemagne depuis 1993 : ça baisse ! (Source Destatis) - Cliquer pour agrandir

Selon Brasseurs d'Europe (qui se fonde sur les chiffres 2016), les Allemands ne sont pas les plus gros consommateurs de bière européens, malgré leurs 104 litres par an et par habitant. Ils sont battus à plate-couture par les tchèques dont les 143 litres par an et par habitant sont intouchables. Les Français sont loin, très loin avec 33 litres par an et par habitant, soit le 27ème rang sur 28 dans l'UE (devant l'Italie, 31 litres par habitant et par an). L'l'Hexagone est toutefois le 8ème producteur européen. Parmi les autres pays traditionnellement associés à la bière, citons les Irlandais (81 litres par an et par habitant), les Hollandais (69 litres par an et par habitant), les Belges (68 litres par an et par habitant) et les Anglais (67 litres par an et par habitant).



La consommation moyenne en litres par habitant en Europe en 2016 (Source Brasseurs d'Europe) - Cliquer pour agrandir La consommation moyenne en litres par habitant en Europe en 2016 (Source Brasseurs d'Europe) - Cliquer pour agrandir



