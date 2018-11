Le Gripen E vole avec Meteor

En octobre, Saab a, pour la première fois, effectué avec succès un vol d'essai avec un appareil Gripen E équipé du missile air-air longue portée Meteor (BVRAAM - Beyond Visual Range Air-to-Air Missile).

Le Gripen E (désigné 39-8), mis en œuvre depuis l'aérodrome de Saab à Linköping, en Suède, emportait deux missiles Meteor.

"Comme nous avons pu l'observer durant l'intégralité de la phase d'essais en vol, l'appareil continue d'évoluer de manière tout aussi fluide avec des charges externes. J'attends avec impatience les prochaines étapes du programme d'essais en vol, qui nous rapprocheront de l'intégration complète de l'armement. Associé au missile air-air IRIS-T, Meteor confère au Gripen E des capacités extraordinaires dans son rôle en matière de supériorité aérienne", a déclaré Robin Nordlander, pilote d'essais expérimentaux chez Saab.

Ce test avec Meteor fait partie du processus d'intégration de l'armement au sein du programme d'essais du Gripen E et marque un jalon important de l'accord avec le client suédois. L'étape suivante consistera à poursuivre les vols sous différentes configurations et à élargir progressivement le domaine de vol.



Meteor est un missile BVRAAM à guidage radar actif, supérieur à d'autres missiles de ce type, et capable d'engager des cibles aériennes de manière autonome, de jour comme de nuit, par tous les temps et dans des environnements difficiles de guerre électronique. Le système de propulsion à statoréacteur, très performant, confère au missile Meteor une vitesse élevée et l'énergie nécessaire pour atteindre des cibles rapides et mobiles à très longue distance. Le Gripen C/D des Forces aériennes suédoises a été, en 2016, le premier avion de combat au monde à être opérationnel avec le missile Meteor.

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suède se sont alliés dans le cadre du programme Meteor visant à donner accès à la technologie et à l'expertise à l'échelle de l'Europe. MBDA UK est maître d'œuvre.

