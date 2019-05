Le Groupe ADP remporte de nombreux contrats outre-mer et à l'international

ADP Ingénierie, société du Groupe ADP (Paris : ADP), a récemment remporté une série de nouveaux contrats dans les pays et territoires d’outre-mer français et à l’international pour effectuer des missions de design, et des missions de recherche et d’assistance technique auprès de grands aéroports internationaux. .

Chine, zone aéroportuaire englobant Hong-Kong et Shenzhen :

Mission pour réaliser une étude prospective sur le trafic et la capacité aéroportuaire de la zone afin d’aider au développement de l’aéroport international de Shenzhen. Cette région du sud-est de la Chine concentre une grande quantité d’appareils en vol en raison de la proximité de plusieurs aéroports qui connaissent un trafic important.

Taiwan, aéroport international Taoyuan deTaipei :

Mission d’étude de simulation pour le développement du trafic aérien . L’aéroport de Taipei a accueilli 46,5 millions de passagers en 2018.

Vietnam, aéroport international Noi Bai de Hanoi :

Mission d’études de neuf (9) mois portant sur l’expansion de l’aéroport et mise en œuvre du schéma directeur pour 2030 et 2050.

Grèce, aéroport international Eleftherios Venizelios d’Athènes :

Contrat destiné à superviser le passage au standard 3 des équipements de sûreté (tomographes) pour les systèmes de bagages en soute, conformément aux nouvelles normes européennes.

Mexique, base militaire de Santa Lucia :

Mission d’assistance dans le cadre de la transformation de cette base militaire en aéroport civil commercial . ADP Ingénierie réalisera le schéma directeur de ce nouvel aéroport et une mission d’assistance pendant la phase de conception des infrastructures. Par ailleurs, la société sera notamment en charge de l’architecture fonctionnelle du terminal passagers et des avant-projets des systèmes aéroportuaires ainsi que des chaussées aéronautiques. Cette mission de 15 mois durera jusqu’en juin 2020. ADP Ingénierie a déjà travaillé au Mexique pour OMA, opérateurs des aéroports du nord du pays, en concevant le terminal B de l’aéroport de Monterrey, entre autres interventions.

Antilles françaises, aéroport international dePointe-à-Pitre , en Guadeloupe :

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de faisabilité et rédaction d’un programme bâtiment concernant une nouvelle salle de livraison des bagages dans le Terminal régional 2.

ADP Ingénierie, qui travaille actuellement sur plus de 140 projets aéroportuaires dans le monde entier, participe à l’offre globale et intégrée que le Groupe ADP propose maintenant par le biais d’ADP International.

