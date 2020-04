Le Groupe Aduno affiche de nouveau un résultat solid

Zurich, le 24 avril 2020 - En 2019, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Aduno a progressé de 5,4% à CHF 544.2 mio. Dans le domaine Payment, qui comprend Accarda, le chiffre d'affaires s'établit à CHF 473.4 mio. Dans le domaine Consumer Finance, il ressort à CHF 67.5 mio pour les huit mois qui ont précédé la vente de cashgate. En 2019, le Groupe Aduno est donc resté sur le chemin de la croissance.

Le résultat net pour 2019 s'élève à CHF 58.3 mio. Il a donc reculé de 44,1% par rapport à l'exercice précédent. C'est à ce niveau que se fait ressentir la vente des activités de crédit privé et de leasing: le 2 septembre 2019, la société cashgate SA a été vendue à la Cembra Money Bank SA. La conversion des comptes à la norme Swiss GAAP FER, les réserves constituées dans le cadre du recours fiscal auprès de l'administration fiscale cantonale de Zurich et les changements survenus au niveau des immobilisations incorporelles ont contribué à la baisse du résultat net.

En 2019, les fonds propres ont encore augmenté et s'élèvent désormais à CHF 654.8 mio, ce qui représente un ratio de fonds propres non négligeable de 46,1%.

Le Groupe Aduno se positionne pour l'avenir

En 2019, l'entreprise s'est entièrement recentrée sur l'activité cartes. En plus de se séparer de cashgate SA, le Groupe Aduno a aussi cédé sa participation dans la société SwissWallet SA, et procédé à plusieurs petits désinvestissements du côté d'Accarda SA, parmi lesquels Paycoach, Sanavena GmbH, Loyalty Giftcard, paiement sur facture et Zaala. Le Groupe Aduno est donc aujourd'hui idéalement placé pour consolider sa position prédominante sur le marché du paiement.

C'est dans cet esprit que le Conseil d'administration du Groupe Aduno a décidé de proposer à ses clients banques, à compter de 2020, un modèle d'affaires élargi et modulaire en plus du modèle existant. Dans ce modèle d'affaires, les banques peuvent endosser le rôle d'émetteur de cartes, avec Viseca comme prestataire. À cette fin et dans le but de simplifier la structure du Groupe Aduno, Viseca sera dans un premier temps fusionnée avec Accarda SA et Aduno Finance SA. Cette fusion doit avoir lieu au deuxième trimestre 2020. Ensuite, le Groupe Aduno fondera une nouvelle société pour mettre en œuvre de manière optimale le nouveau modèle d'affaires élargi. Il est par ailleurs prévu de renommer «Aduno Holding» en «Viseca Holding».

Perspectives pour 2020

Au premier trimestre 2020, l'activité a été conditionnée par la pandémie de coronavirus: grâce à la numérisation croissante du Groupe Aduno et aux mesures qu'il a prises très tôt, il était extrêmement bien préparé à la situation d'urgence. Dès le lendemain de l'annonce de l'état d'urgence par le Conseil fédéral, 95% du personnel pouvait déjà travailler depuis son domicile - et ceci, sans incidence notable sur l'activité de l'entreprise.

Cela dit, la pandémie a tout de même des répercussions sur la marche des affaires. Dans divers domaines, le volume de transactions a accusé un net recul ces dernières semaines, surtout dans les secteurs de la gastronomie et du tourisme. Il est encore impossible à l'heure actuelle de prévoir l'ampleur de ce recul, mais il faudra s'attendre à une baisse sensible de notre chiffre d'affaires en 2020.

Le rapport annuel 2019 est disponible en version intégrale sous reports.aduno-gruppe.ch