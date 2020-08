Le Groupe Aduno devient Viseca

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact négatif sur la performance de l'entreprise en 2020: au 30 juin, tant le chiffre d'affaires que le résultat consolidé du Groupe Aduno étaient nettement inférieurs à ceux de 2019. Le portefeuille de cartes a en revanche évolué favorablement: avec plus de 1,7 million de cartes de paiement, un nouveau record a été battu. Dans le cadre de sa focalisation stratégique sur les activités en lien avec les cartes, Aduno Holding a modifié sa raison sociale au 18 juin 2020, et se nomme désormais Viseca Holding. Au cours du second semestre, l'entreprise sera divisée en deux sociétés: l'une sera spécialisée dans l'émission, et l'autre dans le traitement.