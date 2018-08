Le Groupe Aduno fait état d’une croissance robuste au premier semestre 2018

Le Groupe Aduno, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, des crédits privés et du leasing, a terminé le premier semestre 2018 en hausse. Porté par un climat de consommation favorable et par des activités solides à l'étranger, le domaine Payment a signé une belle avancée, dépassant pour la première fois le seuil du 1,5 million de cartes émises. Le domaine Consumer Finance a gagné du terrain aussi bien du côté des crédits privés que du leasing.

Zurich, le 16 août 2018 - Le Groupe Aduno a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,9% à CHF 236.9 mio par rapport à l'exercice précédent au premier semestre 2018 (base comparable, excluant les activités Acquiring et Terminal ayant fait l'objet d'un désinvestissement en 2017). Aussi bien les activités Cartes (domaine Payment) que Crédits privés et Leasing (domaine Consumer Finance) ont progressé par rapport à la même période l'année dernière.

Conrad Auerbach, CFO et CEO ad interim du Groupe Aduno: «Le Groupe Aduno a enregistré une fois de plus un premier semestre réjouissant. Le domaine Payment, qui est parvenu à nettement augmenter son volume d'activité, a été le principal moteur de cette évolution. Le nombre de nouveaux contrats dans le segment des cartes s'est montré particulièrement élevé, jetant des fondements solides pour une croissance future des revenus. Le Groupe Aduno n'avait jamais autant vendu de cartes en un semestre depuis sa création.»

Nouvelle hausse de la marge d'exploitation

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2018 s'est monté à CHF 59.7 mio, contre CHF 54.4 mio sur la même période l'année précédente. La marge d'exploitation a elle aussi progressé en glissement annuel, passant de 24,5% à 25,2%. Le bénéfice net s'est inscrit quant à lui à CHF 49.4 mio au premier semestre 2018.

A la mi-2018, le Groupe Aduno comptait 731 collaborateurs (équivalents temps plein), contre 823 collaborateurs à la mi-2017.

Le domaine Payment bénéficie de la substitution du numéraire et du commerce en ligne

Pendant les six premiers mois de l'année 2018, le domaine Payment a fait état d'une croissance robuste, relevant son chiffre d'affaires transactionnel de 11,3% à CHF 4.8 mia. Alors que le volume augmentait de 9,5% en Suisse, il affichait une envolée de 13,3% à l'étranger. Outre l'appréciation de l'euro, cette nette avancée reflète surtout la croissance particulièrement élevée des secteurs de la consommation, des transports, des loisirs et du tourisme, dont une grande partie a été réalisée sur Internet. Dans le commerce de présence en Suisse, un envol des transactions sans contact a été constaté. Le chiffre d'affaires transactionnel moyen par carte a lui aussi progressé, soulignant la substitution rampante du numéraire.

Les nouvelles ventes de cartes de crédit se sont inscrites à un niveau record, les solutions d'offre avec cartes de crédit étant particulièrement prisées des clientes et clients bancaires. Le lancement de la Debit Mastercard® et de la Mastercard® Flex conjointement avec la Banque Cantonale de Fribourg et la Banque cantonale de Neuchâtel a également contribué à cette envolée. Le Groupe Aduno est le premier émetteur de ces cartes de paiement qui associent les avantages éprouvés des cartes de débit aux fonctions d'une carte de crédit telles que l'acceptation dans le monde entier et le shopping en ligne, par exemple. Au total, le nombre de cartes du Groupe Aduno a dépassé pour la première fois le seuil de 1,5 million de cartes émises.

Accélération de la transformation numérique

La transformation numérique des activités a continué d'occuper le Groupe Aduno pendant la période sous revue. De nouveaux services numériques liés aux cartes de crédit, de débit et prepaid ont été lancés. Ainsi les solutions de paiement mobile Fitbit Pay et Garmin Pay ont-elles été introduites fin mars. Les clients de toutes les banques partenaires peuvent payer dans le monde entier en toute sécurité et rapidement depuis tous les terminaux de paiement sans contact avec ces smartwatches. La solution de paiement mobile pour smartphones Android que le Groupe Aduno a développée en collaboration avec la coentreprise SwissWallet a été lancée auprès des premières banques partenaires en avril. Les clients possédant un smartphone Android peuvent donc payer sans contact dans le monde entier en toute sécurité.

La success story de l'appli VisecaOne continue: 60% des clients utilisent l'appli avec laquelle ils peuvent vérifier et valider des paiements d'e-commerce en toute simplicité sur leurs smartphones, même quotidiennement pour beaucoup d'entre eux. La forte pénétration correspond à un pic dans le secteur financier. L'appli VisecaOne a encore été étendue pendant la période sous revue. Grâce au premier de ces self-services (plusieurs sont prévus), les clients peuvent commander un nouveau code PIN dans l'appli. Ce processus est entièrement automatisé, ce qui le rend non seulement plus convivial et sûr, mais aussi plus économique.

Le logiciel de Finance Management de la filiale Contovista représente lui aussi une success story. A l'heure actuelle, 20 banques actionnaires du Groupe Aduno utilisent déjà la solution pour offrir à leurs clients des services complémentaires en matière d'e-banking et donc une expérience client plus attrayante.

Le domaine Consumer Finance brave un contexte de marché difficile

Le domaine Consumer Finance qui couvre les produits de crédits privés et de leasing de cashgate a vu ses nouvelles activités augmenter de 8,2% à CHF 499.2 mio au premier semestre 2018. Ainsi cashgate a-t-elle assis sa position sur un marché vivement disputé. Face à la concurrence intense, le contrôle strict des coûts est resté prioritaire.

Dans le segment des crédits privés, les nouveaux volumes ont crû de 5,5%. Les portefeuilles ont augmenté de 5,6%, une croissance plus soutenue que l'année précédente. Dans le segment du leasing, les nouveaux volumes ont progressé de 11,5% au premier semestre 2018 et le portefeuille s'est octroyé 12,7%. La coopération entamée l'année dernière avec un constructeur automobile innovant a été à l'origine d'impulsions positives.

Perspectives

Le Groupe Aduno aborde le second semestre 2018 avec confiance. Le moral des consommateurs devrait rester positif, les taux d'intérêt faibles et les relations entre les devises stables. Les conditions préalables sont donc très favorables pour 2018. La croissance du Groupe Aduno se poursuivra, il continuera de développer ses activités conjointement avec ses partenaires et de promouvoir ses projets stratégiques. Il est notamment prévu au second semestre de lancer des produits Debit Mastercard® avec de nouvelles banques et d'ajouter d'autres self-services à VisecaOne.

Le rapport semestriel 2018 est disponible dans son intégralité sous reports.aduno-gruppe.ch