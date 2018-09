Le Groupe Aduno rachète toutes les parts d’Accarda AG

Zurich, le 20 septembre 2018 - Le Groupe Aduno, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, a annoncé aujourd'hui qu'il augmentait à 100% sa position de 30% dans Accarda AG acquise en 2017. Le Groupe Aduno a remporté l'appel d'offres portant sur l'acquisition des 70% restants dans Accarda AG. Depuis 2007, ces parts étaient détenues par Maus Frères SA, notamment propriétaire de Manor et Jumbo.

Accarda AG emploie environ 220 collaborateurs et se spécialise dans les solutions de paiement. L'entreprise propose des cartes de clients avec fonction de paiement, le Mobile Payment, l'achat sur facture, les cartes cadeaux et les programmes de primes. Accarda est très bien positionnée auprès des entreprises commerciales et des prestataires de services avec plus de deux millions de relations avec les clients finaux. La société gère par ailleurs le programme prospère de cartes clients myOne de Manor et Jumbo.

En rachetant Accarda dans son intégralité, le Groupe Aduno consolide ses activités liées aux cartes et renforcera le partenariat existant entre Accarda et Manor et offrir aux titulaires de carte encore plus d'avantages à l'avenir. Ce rachat s'accompagne en outre d'économies d'échelle durables pour le portefeuille existant du Groupe Aduno. La position de l'entreprise est également renforcée dans le domaine du détail.

Le Groupe Aduno avait comptabilisé sa participation de 30% dans Accarda AG en tant que participation dans une entreprise associée depuis son acquisition en 2007. Les parties ont convenu de ne pas communiquer le montant de la transaction.

Pascal Niquille, président du conseil d'administration d'Aduno Holding AG, a déclaré: «L'année passée, nous avons lancé notre stratégie de concentration avec succès. L'achat d'Accarda dans son intégralité est la prochaine étape importante de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable. Sur le plan stratégique, Accarda s'accorde particulièrement bien avec le Groupe Aduno.»

Max Schönholzer, Chief Executive Officer du Groupe Aduno, a dit quant à lui: «En qualité de nouveau CEO du Groupe Aduno, je suis convaincu que dans le cas présent, un plus un font beaucoup plus que deux. En se rapprochant, le Groupe Aduno et Accarda exploiteront de nouvelles synergies de croissance. Je remercie notre CFO Conrad Auerbach ainsi que l'équipe qui a préparé la transaction avec professionnalisme et me réjouis d'avance de travailler avec les collaborateurs d'Accarda.»

Urs Eng, Chief Executive Officer d'Accarda AG, a complété: «Nous nous réjouissons beaucoup d'approfondir notre partenariat jusqu'ici solide avec le Groupe Aduno et d'entamer un avenir commun.»

Jean-Bernard Rondeau, secrétaire du groupe Maus Frères SA, a ajouté: «Grâce à notre participation commune dans Accarda AG, nous connaissons le Groupe Aduno depuis plusieurs années déjà. Aussi sommes-nous aujourd'hui réellement ravis de le voir racheter Accarda AG. Il était pour nous important de vendre l'entreprise à un propriétaire responsable et robuste. Nous sommes par ailleurs convaincus que le Groupe Aduno est le partenaire idéal pour poursuivre avec succès le développement des relations commerciales de longue date avec Manor et Jumbo.»