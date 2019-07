Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société d'investissement globale The Carlyle Group a annoncé la signature d'un accord en vue de la cession à 3i Group plc d'Evernex, acteur mondial majeur des services de tierce maintenance pour les « data centers » et les infrastructures informatiques critiques. L'investissement de Carlyle dans Evernex s’est effectué via Carlyle Europe Technology Partners III, fonds paneuropéen spécialisé dans les télécommunications, les médias et la technologie.La transaction est soumise à l'approbation des autorités légales et réglementaires et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019.