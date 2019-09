Le Groupe Carrefour, inclus dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), se place dans le top 5 mondial du secteur

Regulatory News:

Le Groupe Carrefour (Paris:CA), un des leaders mondiaux de la distribution alimentaire, a été inclus dans le Dow Jones Sustainability Index pour la troisième année consécutive, se plaçant une nouvelle fois dans le top 5 mondial du secteur.

Le maintien de Carrefour dans l’indice DJSI est une reconnaissance de son leadership en matière de responsabilité sociétale d’entreprise et de son ambition d’être le leader de la transition alimentaire pour tous. Le score du Groupe augmente en effet de 4 points en 2019, passant de 69 à 73/100 dans un contexte d’augmentation des exigences de la méthodologie d’évaluation du DJSI. Cette progression valorise notamment le leadership pris par l’enseigne dans les domaines de la relation client et des emballages.

En effet, l’ambition de Carrefour pour la transition alimentaire pour tous, dorénavant inscrite comme « raison d’être » dans les statuts du Groupe, se traduit par des actions concrètes pour une alimentation saine partout où le groupe est présent. Carrefour est engagé dans une transformation de son modèle pour répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux modes de consommation de ses clients, et ainsi promouvoir des modes de production plus responsables. Pour confirmer la bonne progression de son plan d’actions, le groupe a également mis en place un indice RSE et transition alimentaire dont les résultats sont publiés annuellement.

Lancé en 1999, le DJSI est la référence en matière d’évaluation extra-financière. Cette année, plus de 3500 entreprises mondiales ont été invitées à prendre part à l’évaluation de RobecoSAM, qui mesure les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) les plus importants du point de vue financier. Seules les entreprises les plus performantes en matière de développement durable sont sélectionnées pour être incluses dans les indices DJSI World et Europe. En plus de faire partie des indices DJSI World et Europe, Carrefour est classé premier distributeur français par le CDP Climat avec une notation A+, et première entreprise sur 71 dans la catégorie “Food retailers” par Sustainalytics, avec un score de 74/100.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Pour plus d'informations sur le DJSI, veuillez consulter le site Web RobecoSAM et le communiqué de presse de DJSI.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190919005471/fr/