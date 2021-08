Le Groupe EuroCave présente son nouveau Directeur Général

Le Groupe EuroCave (« EuroCave » ou la « Société »), leader mondial de caves à vin haut de gamme, a annoncé aujourd’hui la nomination par le conseil d’administration de Benoît Favier au poste de Directeur général (« DG »). M. Favier a récemment occupé le poste de DG de La Cornue, fournisseur historique de pianos de cuisson français de luxe, dont le chiffre d’affaires a quasiment doublé et les marges bénéficiaires considérablement augmenté sous sa direction.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210802005794/fr/

Benoît Favier

David Walker, Président d’EuroCave et Directeur de Falcon Private Holdings, LLC (« Falcon ») a précisé : « Chez La Cornue, Benoît a fait la preuve de sa capacité à diriger l’expansion internationale d’une marque de luxe enracinée dans un patrimoine français. Falcon, le nouvel actionnaire majoritaire d’EuroCave, et Talis SA (« Talis »), un investisseur majeur dans EuroCave depuis 1997, sont impatients de suivre la croissance internationale que Benoît peut atteindre avec la première marque de caves à vin au monde. »

Benoît Favier de commenter : « C’est un honneur pour moi de rejoindre EuroCave et son impressionnante équipe de direction et de prendre la direction de cette marque renommée dans l’industrie de la conservation du vin et la communauté du vin au sens large. Intimement liée aux plus grands viticulteurs du monde, EuroCave me donne une opportunité irrésistible de mélanger le développement commercial à ma passion professionnelle – la promotion de produits français emblématiques. J’ai hâte d’écrire un nouveau chapitre de la vie d’EuroCave, avec la collaboration de toute l’équipe, de nos fidèles clients et fournisseurs et de nos investisseurs. »

Benoît Favier succède à Pascal Marchand qui continuera de conseiller EuroCave en tant qu’administrateur. Robert Léon, un des administrateurs d’EuroCave et DG de Talis, a ajouté : « Talis et Falcon souhaitent remercier Pascal pour sa direction et son importante contribution au cours de la dernière décennie. Benoît apprécie l’importance du rôle d’EuroCave dans la filière du vin et il dispose des atouts nécessaires et uniques pour bâtir sur les fondations fortes préparées par Pascal. »

À propos d’EuroCave

EuroCave, pionnier français en matière de caves à vin, a été fondée en 1976. La société conçoit et manufacture ses produits de conservation et de stockage du vin exclusivement en France. EuroCave génère environ 30 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une activité sur tous les continents depuis plus de quarante-cinq ans. Les opérations d’EuroCave comprennent des sites de fabrication et de logistique dans le nord de la France (Fourmies), un siège et une installation de R&D à Lyon, et des filiales de distribution en France, au Royaume Uni et en Allemagne. La Société dispose d’un portefeuille de marques – y compris EuroCave, EuroCave Professional, ArteVino, et Transtherm – pour proposer des solutions indépendantes et intégrées pour les consommateurs et les professionnels.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210802005794/fr/