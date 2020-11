Le Groupe LABELIUM acquiert XINGU

Paris, le 25 novembre 2020 - Groupe international présent dans 14 pays, Labelium est devenu en quelques années leader des agences indépendantes de performance digitale et de l'e-Retail cross-boarding. Le Groupe continue son développement à l'international et acquiert l'italien Xingu, l'une des premières agences 100% Amazon Focus Tech en Europe. Objectif : permettre aux marques de performer sur la plus importante plateforme e-commerce du monde grâce aux meilleurs experts européens sur le sujet.

Labelium rassemble de multiples expertises allant du SEO/SEA au feed management, en passant par le-retail, le social et la Data. Le Groupe s'appuie ainsi sur une équipe de plus de 350 experts en France et dans le monde, qui accompagnent au quotidien plus de 500 clients comme Carrefour, LVMH, Maisons du Monde, Warner Bros., Sarenza, Lacoste, Groupe Etam, SFR ou encore Dassault Systèmes.

Depuis sa fondation par Stéphane Levy à Paris en 2001, jusqu'à sa récente arrivée à Shanghai, en passant par l'ouverture de bureaux dans des villes comme Madrid, New York, Londres, Sao Paulo, Sydney ou Montréal, le groupe n'a cessé de croître et pilotera cette année près d'1 milliard de dollars de budget média. L'acquisition de Xingu va lui permettre de proposer une expertise et une technologie pointues dédiées à Amazon à son portefeuille de clients exigeants.

Créée en 2017, Xingu aide les marques à maximiser leurs performances sur Amazon. Grâce à un investissement technologique constant, Xingu fait bénéficier ses clients d'une grande efficacité de gestion et d'analyse des opérations Amazon, que ce soit sur les ventes réalisées, l'optimisation du catalogue ou l'activation publicitaire. Xingu accompagne aujourd'hui de grandes marques comme Alessi, Delonghi, Philips ou encore Bioderma en Italie et partout dans le monde.

«En janvier 2018, mon objectif était de former une équipe hautement qualifiée sur le marché et un modèle commercial rentable et évolutif basé sur des méthodologies et des outils internes qui aideraient les marques à réussir sur Amazon. Je suis fier du résultat : Xingu est rapidement devenue l'une des meilleures agences Amazon en Europe en partenariat avec de nombreuses grandes marques. Nous adosser à la puissance de Labelium va nous permettre d'accélérer notre croissance et aller plus loin dans l'investissement technologique », explique Mattia Stuani, CEO de Xingu.

« Avec Xingu, le Groupe Labelium se renforce sur l'expertise eRetail, un des focus stratégiques du Groupe. Forts d'une culture humaine similaire et d'une ambition internationale forte, Labelium et Xingu sont faits pour s'entendre. Le savoir-faire de Mattia et son équipe vont renforcer l'expertise de notre groupe sur tous les sujets technologiques liés au e-commerce et plus particulièrement à ceux dédiés à Amazon face une demande de marques toujours plus exigeante, dans un contexte d'accélération liée à la crise sanitaire. Avec cette acquisition, le Groupe Labelium est équipé comme jamais pour accompagner au mieux tous les Retailers dans leur activation et leur développement dans toute l'Europe. », ajoute Sylvain Bonnevide, Directeur général de Labelium.

A propos de LABELIUM

Créée en 2001, Labelium est un Groupe digital indépendant qui détient 20 bureaux dans 14 pays (dont Paris, Lyon et Bordeaux en France), autour de 350 experts du marketing digital. Il s'appuie sur un réseau international fort et elle aide les entreprises à développer leur E-Business autour de valeurs fortes - confiance, performance, ambition, équité et entraide. L'agence gère et optimise la performance digitale des marques telles que Carrefour, LVMH (Dior, Louis Vuitton, Sephora…), Maisons du Monde, Warner Bros., Sarenza, Lacoste, Etam, SFR ou encore Dassault Systèmes. En forte croissance tout en restant à taille humaine, Labelium cultive le dynamisme, l'expertise, la transparence et est en recherche constante d'innovations. Labelium regroupe les entités Labelium, M13h, Ikom, Tigrz et Feed Manager.

Contact presse

Pepper Menthe Communication

Samira Chakkaf Andalouci

07 86 11 14 52

Samira@peppermenthe.com

