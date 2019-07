Le Groupe La Poste - résultats semestriels 2019

Pour autant, l'activité commerciale demeure solide : les encours de crédit continuent de progresser (+14,5%, dont +36,3% sur le segment du crédit aux personnes morales, +3,2% sur celui du crédit à la consommation et +4,7% sur celui du crédit immobilier) tout comme les encours d'épargne (+1,9%), marqués par une progression des encours d'épargne ordinaire et des dépôts à vue d'une part et la quasi-stabilité des encours d'épargne financière d'autre part. Quant aux encours de la filiale BPE, ils progressent de 9,6% et traduisent le renforcement de l'expertise de la Banque auprès des clients patrimoniaux.

La contribution de La Banque Postale au résultat d'exploitation du Groupe recule de 9,9% à 492 millions d'euros. Les efforts de maîtrise des charges se traduisent par une diminution des frais de gestion de 0,6%, mais ils ne permettent pas de compenser totalement la baisse du PNB. En conséquence, le coefficient d'exploitation atteint 83,2%. Le coût du risque s'élève à 41 millions d'euros (à comparer à 49 millions d'euros au premier semestre 2018) : rapporté aux encours, il demeure au niveau très bas de 7 points de base[13], malgré la croissance des encours de crédit et plus particulièrement des activités auprès des personnes morales.

Numérique

Le chiffre d'affaires de la branche Numérique augmente de 8,4% à 339 millions d'euros (+4,6% à périmètre[14] constant).

Le chiffre d'affaires réalisé par le pôle « Activités commerciales » croît de 7,6% à 306 millions d'euros, via les filiales Docaposte, Mediapost Communication et le portail de e-commerce laposte.fr. Plus particulièrement, les revenus de Docaposte progressent de 6,3% à 261 millions d'euros grâce au développement de ses activités digitales et aux acquisitions de Voxaly et Brains. Le chiffre d'affaires de Mediapost Communication, dont les activités sont désormais organisées[15] autour de la data et l'intelligence artificielle augmente de 20,2% à 19 millions d'euros, incluant l'acquisition de Marketshot. Enfin les ventes du site commercial laposte.fr progressent de 9,2%.

Par ailleurs, la branche porte, dans son pôle « Transformation et Innovation », les investissements et charges liés aux projets numériques du Groupe et des autres branches, en progression sur le semestre avec le développement des projets transverses et de l'activité « confiance numérique ». À noter la hausse du nombre de clients Digiposte (3,5 millions, en hausse de 32%).

Le résultat d'exploitation de la branche Numérique s'inscrit à -5 millions d'euros, en repli de 5 millions d'euros, en raison de la montée en charge des projets et du développement des nouvelles activités ainsi que des coûts associés à la sécurisation des plateformes et à la mise en conformité réglementaires (notamment RGPD[16]).

Le Réseau

Dans un environnement de plus en plus multicanal, le Réseau continue d'adapter ses formats de présence. Il a ainsi installé 143 nouveaux « La Poste Relais Urbain » sur le 1er semestre 2019 et consolidé la prise en charge des citoyens au sein des 501 Maisons de Services au Public, déjà installées depuis 2017. Dans ce contexte, le niveau de satisfaction globale des clients reste élevé. La transformation du Réseau contribue ainsi positivement à la maîtrise des charges du Groupe La Poste. Par ailleurs, le dynamisme commercial du Réseau est soutenu, porté notamment par l'activité des conseillers bancaires et par le développement des activités des services courrier-colis auprès des clients professionnels.

La Poste Mobile[17] a réussi, dans un marché très concurrentiel, à conquérir 307 000 nouveaux clients (y compris prépayés), dont 256 000 nouveaux abonnés sur le semestre, (85 000 ventes nettes d'abonnements). Elle dispose désormais d'un parc total de 1,6 million de clients, en progression de 6%.

Autres secteurs

Les « autres secteurs et intercos » comprennent l'Immobilier et les supports et structures, essentiellement internes au Groupe.

Des résultats des branches sont déduits ceux des autres secteurs pour obtenir le résultat d'exploitation consolidé du Groupe :