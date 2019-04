Le Groupe Noveane lance sa campagne de recrutement 2019

Noveane, cabinet de conseil dont la vocation est d'accompagner les dirigeants de bout en bout dans leurs projets de transformation numérique, annonce l'ouverture à Paris de plus de 30 postes en 2019 dans l'ensemble de ses pôles d'expertises : Aerial, Atexo Conseil, ISPA Consulting et ISPA Solutions.

Réunissant 175 collaborateurs, le groupe Noveane a pour mission d'oeuvrer à l'efficacité continue de la DSI au service des métiers. Ses équipes travaillent ainsi chaque jour au plus près des DSI comme des Directions générales et Directions métiers à repenser les organisations, à structurer le pilotage et la gouvernance, à sécuriser les projets et les programmes de transformation, à maintenir en conditions opérationnelles les grands applicatifs et à conduire le changement permanent dans le cadre des différentes mutations techniques ou organisationnelles.

Cette proposition de valeur permet au groupe de connaitre une croissance soutenue et de réaliser un CA de 20 millions d'euros. Pour accompagner ce dynamisme, Noveane recherche de nouveaux talents pour rejoindre ses équipes et participer à son développement sur les prochaines années. Dans ce contexte, Noveane a fortement investi pour créer des conditions de travail attractives et permettre à ses experts d'évoluer dans une organisation agile où la passion et l'engagement sont des valeurs-clés. La société Noveane recherche des experts et jeunes diplômés.

Différents postes ouverts chez Noveane et ses filiales :

-PMO : 8 à 10 profils seniors

-Consultant Si & Organisation : une dizaine de profils (juniors et seniors)

-Consultant technique et fonctionnel : 5 à 8 profils (juniors et seniors)

Hélène Nicat, Directrice des Ressources Humaines chez Noveane : « Nous bénéficions d'un positionnement attractif et d'un mode de management de nouvelle génération qui nous a permis de devenir très rapidement un recruteur de premier plan dans le monde de l'IT. Nous allons lancer de nouvelles initiatives pour offrir toujours plus de bien-être à nos collaborateurs et leur permettre d'évoluer dans une structure dynamique qui leur propose des missions à forte valeur ajoutée. »

Par Hélène Nicat, Directrice des Ressources Humaines du Groupe Noveane

Les différentes opportunités proposées au sein du groupe sont disponibles ici !

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NOVEANE via Globenewswire