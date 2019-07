Paris – le 31 juillet 2019 : Le Groupe Onefield renforce sa structure financière et accueille Eiffel Investment Group dans son pool de partenaires financiers, qui souscrit à une obligation convertible de 3 M€.

En forte croissance, Onefield bénéficie :

D'un développement de ses activités historiques d'installations Télécoms et IT pour les Grands Comptes en France et en Belgique avec l'intégration du groupe WAN Services (acquis en Mai 2018).

L'activité Télécoms en croissance, est notamment portée par le renforcement des offres d'installations « Entreprises » en France auprès des opérateurs de 1er rang.

D'une très forte accélération de ses activités Smart Energy : Pose de smart meters LINKY et de capteurs IOT et de la filiale dédiée aux Bornes et Infrastructures de recharge: Zeborne.com.

L'activité ZEborne.com a notamment remporté deux appels d'offres internationaux pour accompagner deux constructeurs automobiles mondiaux dans leur offre dédiée « Borne de recharge et Services» qui totalisent plus de 30 M€ d'activité.

Fort de ses 700 collaborateurs en France, Belgique et Maroc, le Groupe Onefield est le partenaire des Grands Comptes et des sociétés innovantes dans leurs problématiques de maintenance et de déploiement de produits technologiques sur le terrain. Le groupe bénéficie des investissements des entreprises dans la transformation digitale, et affiche une croissance soutenue avec un objectif d'activité 2019 de 48 M€. Ses équipes opèrent quotidiennement plus de 3500 installations IT, Télécoms et Smart Energy avec les meilleurs standards de qualité de service et de disponibilité.

« Nous sommes ravis du succès de cette opération, et d'accueillir Eiffel Investment Group dans notre pool de partenaires financiers. Leur expertise reconnue d'investisseur et leur connaissance des entreprises innovantes et du monde de l'énergie renforcent notre positionnement stratégique de leader du Field Services » indique Loïc-Marie Pequignot, Président du Groupe Onefield.

« Fort d'un management expérimenté et d'une connaissance très fine des métiers sur lequel il opère, le Groupe ONEFIELD dispose, selon nous, d'atouts solides pour mener son plan de développement. En outre, son historique et la qualité de ses clients actuels témoignent du savoir-faire du Groupe dans un environnement caractérisé par de fortes contraintes en matière d'exigence technique et organisationnelle. Son activité dans le domaine des bornes et infrastructure de recharge contribue à la transition énergétique, dont Eiffel Investment Group est un des financeurs les plus en pointe » ajoute Franck Halley, Directeur de Participations, Eiffel Investment Group

Charles-Henri Berbain, Président de Midcap Partners: « Par cette opération, Midcap Partners confirme sa stratégie d'accompagnement global des problématiques de financement bas et haut de bilan des Small & Mid Caps. A travers ses bureaux de Paris et Londres, Midcap Partners offre aujourd'hui aux émetteurs une couverture exhaustive des investisseurs européens aussi bien en actions qu'en obligations ».

A propos du Groupe Onefield

Le Groupe Onefield, créée en 2004, est une société française exerçant dans le déploiement, la gestion et le maintien en conditions opérationnelles d'équipements et dispositif numériques. Onefield est actif dans l'univers des Télécoms, de L'IT, des Solutions Digitales, des Objets Connectés et de l'IoT et du Smart Energy. Forte de sa plateforme opérationnelle et de ses 450 techniciens, Onefield garantit ses prestations d'installation, de maintenance, de support auprès de plus de 500 clients en France et en Belgique. Onefield a déployé, depuis sa création en 2004, plus de 10 M d'objets numériques.

Pour plus d'informations : www.onefield.io

A propos d'Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d'actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère plus d'1,6 milliard d'euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d'intérêt avec les investisseurs clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d'Impala.

À propos de Midcap Partners

Midcap Partners est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé plus de 50 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth.

Pour plus d'informations : www.midcapp.com

