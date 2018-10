Le Groupe PSA choisit Washington pour lancer son service d’autopartage Free2Move aux États-Unis

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) lance aujourd’hui son service d’autopartage Free2Move à Washington. Ce service proposé en « free-floating » donne accès 24h/24 à 600 véhicules stationnés dans les rues des huit arrondissements du district de Columbia.

L’application d’ autopartage Free2Move permet d’utiliser le service très facilement. Il suffit d’être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et de souscrire au service (10 $ soit environ 9 €) pour réserver une voiture et effectuer un trajet d'un point A à un point B pour quelques minutes ou plusieurs jours. L’application fournit toutes les informations pour localiser le véhicule le plus proche, le réserver, le déverrouiller/verrouiller et enfin payer la location. Le terme « free-floating » est synonyme de liberté de mouvement pour l’usager. L’application Free2Move Carsharing calcule systématiquement la formule la plus avantageuse pour l’utilisateur : pas de pénalités de retard, ni de frais de déplacement ou d’assurance et l’offre couvre une distance allant jusqu'à 500 miles par location (environ 800 kilomètres). Les frais de stationnement, de carburant et d’assurance pour les conducteurs de 21 ans et plus sont inclus.

Au-delà du service d’autopartage Free2Move Carsharing, Washington, Free2Move en tant que plateforme agrégative et « navigateur de mobilité urbaine » donne accès aux services de mobilité opérés à Washington par Bird, Capital Bikeshare, car2go, Jump, Lime, Skip et Uber.

« Le lancement de Free2Move Carsharing à Washington est la première étape du déploiement du projet à 10 ans marquant l'entrée progressive du Groupe PSA sur le marché nord-américain et qui s’inscrit dans le cadre de notre plan stratégique Push to Pass », a déclaré Larry Dominique, Directeur de l'entité Amérique du Nord. « Notre stratégie de « priorité au service » nous permet de revenir sur ce marché de façon pragmatique et réfléchie avec une excellente compréhension de la distribution et des besoins des utilisateurs. »

« Washington était la ville toute trouvée pour notre lancement, du fait de sa population, de la densité du trafic et de ses nombreuses options pour se déplacer », a déclaré Michel Stumpe, Directeur de l’entité Autopartage en Amérique du Nord. « Dès que notre service aura trouvé sa place dans l’univers de la capitale, notre expérience nous permettra de proposer notre offre dans d’autres villes. »

Vidéo du service Free2Move à Washington

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

PSA North America, entité créée en 2017 et ayant son siège à Atlanta, est la plateforme dédiée au retour du Groupe PSA sur le marché nord-américain. Elle fournit les services Free2Move conjointement avec l’unité PSA Car Sharing Services. Ses projets d’avenir passent par la création et le déploiement de divers services de support à la mobilité des consommateurs et des entreprises, comme l’autopartage et le covoiturage ou la vente, ainsi que le SAV et le financement de véhicules, et visent à la distribution des véhicules du Groupe.

