Le Groupe PSA entre au capital de UAP AUTO UNION (UAP), distributeur chinois de pièces de rechange pour l’automobile

Créé il y a 27 ans, UAP est le leader de la distribution de pièces de rechange dans la province du Shandong. L’entreprise dispose d’un maillage géographique optimal avec plus de 100 plaques de distribution et étend actuellement son service de livraison aux provinces voisines, avec 50 plaques de distribution.

Grâce à UAP, le Groupe PSA accède à un système de distribution compétitif et efficient, répondant aux meilleurs standards du marché. Il vise à accélérer la croissance des ventes de ses pièces multimarques, dont celles de la nouvelle gamme Eurorepar, développée pour le marché chinois par le Groupe PSA.

Le deuxième pilier de la stratégie Aftermarket multimarque du Groupe PSA, après la distribution de pièces, est de devenir leader mondial de la réparation avec réseau Euro Repar Car Service. Celui-ci compte déjà plus de 350 garages à travers la Chine. UAP contribuera fortement à son expansion avec sa base clients existante. Le Groupe PSA a l’ambition d’atteindre 4 000 garages Euro Repar Car Service d’ici à 2023 en Chine, et 10 000 à travers le monde.

Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket, a souligné « Notre stratégie Aftermarket multimarque, pilier du plan stratégique Push to Pass, vise à répondre aux besoins de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque ou l’âge de leur véhicule. La Chine sera prochainement le premier marché Aftermarket du monde. Nous y avons des ambitions très élevées et c’est pourquoi nous y prenons d’ores et déjà des positions fortes. »

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

