Le Groupe PSA et EasyMile expérimentent un tracteur autonome à Sochaux

Regulatory News:

La collaboration entre le Groupe PSA (Paris:UG) et EasyMile s’inscrit dans le cadre du projet d’automatisation d’une partie des flux logistiques au sein du site de Sochaux.

TractEasy est un tracteur sans conducteur d’une capacité de traction maximum de 25 tonnes pouvant circuler jusqu’à 25km/h au milieu d’autres véhicules. Développé par EasyMile en partenariat avec TLD, TractEasy améliore la flexibilité opérationnelle sur les sites industriels, aéroportuaires ou logistiques.

A Sochaux, le TractEasy circule jusqu’à 15km/h - vitesse maximum autorisée sur le site - sur un circuit de 3km aller-retour et effectue des trajets entre la zone industrielle fournisseurs (ZIF) et l’atelier de montage. Suite au succès des premières expérimentations réalisées en mai dernier, une nouvelle étape va être franchie cet automne. La réalisation d’une route connectée va permettre au TractEasy de communiquer encore plus efficacement avec les infrastructures telles que les feux, les portes et les passages à niveau empruntés pour assurer la boucle logistique au milieu de la circulation.

Suite à cette étape, dès le 1er trimestre 2019, le site prévoit la mise en place de deux tracteurs autonomes qui réaliseront des rotations 24h/24 pour livrer des pièces depuis la zone industrielle fournisseurs jusqu’à la ligne de montage des PEUGEOT 3008. A terme, c’est l’ensemble des pièces telles que les parechocs, les volets arrières ou les consoles des PEUGEOT 308 et 3008 qui pourront ainsi être livrées par ces tracteurs autonomes.

Cette application est une première dans le monde industriel ; elle illustre les solutions 4.0 que le site de Sochaux a décidé d'appliquer en avance de phase dans le cadre de son projet de l’usine du futur "Sochaux 2022". Le site de Sochaux dispose d’une large variété de « cas d’école » tels que les voies ferrées, les carrefours, feux rouges et voies à sens unique. La solution mise en œuvre sur ce flux test ainsi que les aménagements nécessaires sont facilement transposables à d’autres flux ou d’autres sites. Le site de PSA Sochaux produit 2100 véhicules chaque jour (PEUGEOT 308, 3008 et OPEL Grandland X).

Cette expérimentation réalisée avec EasyMile s'inscrit dans le cadre du Business Lab du Groupe PSA. Pour répondre au développement rapide de nouveaux usages automobiles, le Business Lab a pour mission de détecter, tester, et transformer des opportunités en nouvelles activités pour le Groupe, y compris en dehors du cœur de métier automobile.

Pour en savoir plus sur TractEasy, voir la vidéo.

A propos du Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

A propose d’EasyMile

EasyMile est une entreprise pionnière en matière de solutions de mobilité intelligentes et de technologie sans chauffeur.

La start-up, qui connaît une croissance rapide, développe des logiciels pour automatiser les plateformes de transport et révolutionne les transports de passagers et de marchandises

L'entreprise a déjà déployé plus de 210 projets de véhicules autonomes, représentant 250 000 km parcourus avec plus de 320 000 passagers transportés. Elle compte parmi ses clients les plus importants des opérateurs de transports, des municipalités, des aéroports, des entreprises, des business parks et des universités.

Créée en 2014, et jouissant d'une présence mondiale, EasyMile a son siège à Toulouse (France) et des bureaux régionaux à Denver (U.S.A), Berlin (Allemagne), Melbourne (Australie) et Singapour. Elle emploie plus de 140 collaborateurs hautement qualifiés et passionnés.

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180918006225/fr/