Le Groupe PSA et Punch Powertrain annoncent le projet de création d’une co-entreprise pour les futures transmissions électriques du Groupe

Le 27 septembre 2018, le Groupe PSA et Punch Powertrain annoncent leur intention de créer la co-entreprise « Punch Powertrain PSA e-transmissions » qui produira la future génération de transmissions électrifiées e-DCT à partir de 2022.

De conception révolutionnaire, la boîte de vitesses e-DCT en configuration 48V, équipera les futurs modèles Mild Hybrid (MHEV) du Groupe PSA.

D’un excellent niveau de performance, cette boite de vitesses permettra un gain de consommation jusqu’à 15% et une baisse des émissions en ville grâce à l’utilisation du mode ZEV dans des conditions d’embouteillage. La technologie e-DCT deviendra une référence dans les boîtes à double embrayage sur le segment des véhicules utilitaires légers et véhicules particuliers.

Cette boîte à double embrayage électrifiée sera : Conçue et développée dans les centres de recherche de Punch Powertrain en Belgique et aux Pays Bas Produite sur le site du Groupe PSA de Metz (Région Grand Est), choisi pour sa performance économique et reconnu par son savoir-faire dans la fabrication des boites de vitesses

Le site de Metz bénéficiera d’une capacité de production annuelle de 600 000 boites de vitesses e-DCT.

Punch Powertrain réalisera l'industrialisation et la conception de la chaîne de production la plus moderne, en préparation de la production.



Informations sur la future co-entreprise « Punch Powertrain PSA e-transmissions »:

Siège : Metz (Région Grand Est) France

Site R&D : Punch Powertrain en Belgique et Pays Bas

Site de production : Groupe PSA – Metz (Moselle) France

Selon la procédure habituelle, cet accord de co-entreprise fera l’objet d’une étude des autorités compétentes en matière de concurrence et d’une consultation des représentants du personnel.

