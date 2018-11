Le Groupe PSA et le Groupe CK Birla inaugurent leur première usine en joint-venture dédiée à la production de groupes motopropulseurs en Inde

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) et AVTEC Ltd., appartenant au Groupe CK Birla, ont inauguré aujourd’hui leur nouvelle usine de Hosur, dans l’État indien de Tamil Nadu. Cet événement marque le démarrage officiel des opérations industrielles sur ce site, qui produira et fournira des groupes motopropulseurs à la pointe de la technologie et respectueux de l’environnement aux marchés automobiles indien et international. La production sera conforme aux futures normes de l’industrie ainsi qu’aux attentes des clients. Cette cérémonie historique s’est déroulée en présence de M. Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, et M. Chandra Kant Birla, Président du Groupe CK Birla.

La capacité de production initiale de cette usine aux meilleurs standards de l’industrie sera d’environ 300 000 transmissions et 200 000 moteurs conformes à la norme indienne BS-VI. L’installation du site s’est déroulée en moins de deux ans, un temps record. L’usine produira des boîtes de vitesses en phase 1 destinées au projet indien ainsi qu’aux autres besoins du Groupe PSA. L’investissement maximum dans ce projet sera de INR 600 cr (environ 73 millions d’euros) et il créera environ 800 emplois directs. La performance industrielle sera en outre soutenue par un taux de localisation élevé, qui permettra d’atteindre la nécessaire compétitivité des coûts.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, a déclaré : « Nous avons l’ambition d’être indien en Inde. Cette inauguration est une nouvelle étape majeure vers la mise en œuvre de notre plan stratégique « Push to Pass » et de notre engagement envers les clients indiens. La qualité de la relation avec notre partenaire, le Groupe CK Birla, est essentielle à la réussite de notre projet commun, avec la création d’un écosystème complet en Inde. »

Chandra Kant Birla, Président du Groupe CK Birla, a ajouté : « Nous avons toujours cherché à évoluer constamment au plus près des besoins de nos clients et de nos partenaires. Cette joint-venture, qui rassemble les dernières technologies du Groupe PSA et l’excellence opérationnelle du Groupe CK Birla, est un pas de plus dans cette direction. Nous sommes convaincus que cette nouvelle usine créera de la valeur à long terme et répondra encore mieux aux besoins à venir du marché. »

L’usine de Hosur est la propriété de PSA AVTEC Powertrain Pvt. Ltd., joint-venture 50/50 constituée en 2017 par le Groupe PSA et AVTEC. Elle bénéficie des technologies les plus récentes du Groupe PSA et de l’excellence du Groupe CK Birla en matière d’ingénierie et de fabrication.

À propos du Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

À propos du Groupe CK BIRLA

Le Groupe CK Birla est un conglomérat en pleine expansion, valorisé à 1,8 milliards de dollars US, entretenant des relations de longue date avec de nombreuses entreprises mondiales de renom. Avec plus de 20 000 collaborateurs, 41 sites de production et une clientèle comptant certaines des plus grandes sociétés du monde, les entreprises du Groupe CK Birla sont présentes sur cinq continents. Elles opèrent dans les secteurs de la technologie et l'automobile, de l'habitat et du bâtiment ou encore des soins de santé et de l'éducation. Elles tirent leur force de leur appartenance commune et de principes directeurs partagés, axés sur la valeur à long terme, les relations de confiance et la philanthropie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ckbirlagroup.com

Pour tout complément d'information sur la joint-venture PSA AVTEC Powertrain Pvt. Ltd. : www.psa-avtec.com

1 BS-VI : norme Bharat Stage 6, en vigueur à compter d’avril 2020

