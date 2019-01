Le Groupe PSA lance la production du moteur essence 3 cylindres Turbo PureTech dans l'usine de Tychy

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) inaugure aujourd’hui la nouvelle chaîne de montage du moteur essence 3 cylindres Turbo PureTech à Tychy, en présence de Jadwiga Emilewicz, Ministre de l'entrepreneuriat et des technologies de Pologne, de Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA ainsi que des représentants des autorités locales, de la direction de l'usine et de l'ensemble du personnel.

Avec cette nouvelle chaîne de montage, le moteur essence EB Turbo PureTech – récompensé du prix Moteur International de l'Année pour la quatrième année consécutive – devient progressivement un moteur d'envergure mondiale pour le Groupe PSA. Le moteur EB (versions Atmo et Turbo), actuellement produit en France (Douvrin, Trémery) et en Chine (Xiangyang), sera également produit en Hongrie (Szentgotthard) et au Maroc (Kenitra) à partir de 2019, et en Inde (Hosur) à partir de 2020.

À ce jour, 3,8 millions de moteur EB ont été produits, et cette capacité supplémentaire répond à l'augmentation de la demande, soutenue notamment par la production des nouveaux modèles Opel/Vauxhall à partir des plateformes et des technologies du Groupe PSA. Ce moteur à haut rendement permet de réduire les émissions de CO 2 , avec une consommation de carburant réduite de 4% en moyenne par rapport à la génération précédente.

Le site de production de groupes motopropulseurs de Tychy a été modernisé pour améliorer sa performance en phase avec les standards du Groupe PSA : nouvelles technologies, nouveaux équipements ainsi que de nouveaux systèmes d'information, pour garantir une qualité de production optimale, portée également par la formation appropriée des équipes de production. Cette opération renforce également la performance de l’organisation industrielle, en rapprochant les sites de fabrication de composants des sites de production des véhicules.

« Je tiens à souligner le fait que les équipes de Tychy ont démontré leur capacité à améliorer leur performance, ce qui nous a permis de réaliser les investissements nécessaires à la modernisation de l’usine et d’y produire ce moteur de pointe. L’usine de Tychy peut désormais envisager l’avenir ; elle apportera une solide contribution au dispositif industriel du Groupe PSA, organisé pour produire les moteurs de nos cinq marques et répondre à la demande croissante de ce moteur récompensé », déclare Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA.

« L'usine de Tychy revient dans la course en intégrant le Groupe PSA et l'ensemble des équipes est prêt à relever les nouveaux défis qui se présentent à nous. L’usine a fait l’objet d’une profonde modernisation grâce à un bon niveau d’investissements qui lui permet d’être au meilleur niveau d’efficience et de devenir un site de production de moteurs parmi les plus modernes d’Europe. Nous sommes fiers d'apporter notre contribution à la transition vers les moteurs essence à faible émission PureTech » déclare Arkadiusz Suliga, Directeur de l’usine de Tychy.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190117005296/fr/