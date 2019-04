Le Groupe PSA poursuit ses essais de conduite autonome au sein du projet européen L3Pilot

Regulatory News:

Le Groupe PSA poursuit ses roulages en conduite autonome . Depuis début avril, les véhicules du Groupe équipés de fonctions de conduite autonome de niveau 3*, circulent sur routes ouvertes en France dans le cadre du projet européen L3Pilot . Pendant toute la durée de ce projet, 6 à 8 véhicules du Groupe réaliseront des roulages intensifs pour valider les fonctions autonomes sur voies à chaussées séparées.

La participation du Groupe PSA dans ce projet renforce son expertise dans le développement du véhicule autonome en s'appuyant sur un écosystème mondial de partenaires, parmi lesquels des constructeurs européens, des centres de recherche, des autorités routières... Le Groupe PSA partagera avec l'ensemble des partenaires du projet, les retours d'expériences qui permettront d'adapter les systèmes et d'établir un code de bonnes pratiques.

Le Projet L3Pilot a pour objectif de tester et valider la conduite autonome comme un moyen de transport efficace et sécurisé. L’ensemble de ces tests seront réalisés sur routes ouvertes dans plusieurs pays d’Europe. Ils permettront d’évaluer les aspects techniques, les comportements de conduite, l’acceptation des utilisateurs, l’impact sur le trafic et la sécurité dans diverses conditions de conduite (urbain, routes et autoroutes).

Ce projet européen, lancé en 2017 pour une durée de quatre ans, dispose d’une enveloppe globale de 68 millions d’euros dont la moitié est financée par la Commission européenne.

La participation du Groupe PSA à ce projet international confirme son engagement dans le développement des technologies de la conduite autonome. Grâce à son programme AVA “Autonomous Vehicle for All”, le Groupe déploie progressivement les fonctions de conduite autonome.

Nota : Les fonctions de niveau 2 sont d’ores et déjà disponibles sur les véhicules DS 7 CROSSBACK, DS 3 CROSSBACK et PEUGEOT 508 & 508 SW.

* Le conducteur n’est plus obligé de superviser la conduite en permanence mais il doit être en mesure de reprendre la main.

Pour en savoir plus sur le projet L3 : www.l3pilot.eu

A propos du Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

