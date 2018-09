Le Groupe PSA présente les avancées de la technologie V2X pour ses véhicules connectés en Chine

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) démontre aujourd’hui l’avancement de ses dernières technologies de communication à Wuxi. Ces expérimentations au sein de d’une ville - une 1ère dans le monde – témoignent des avancées de l’écosystème de communication V2X en Chine pour les véhicules connectés intelligents.

La zone de démonstration V2X de Wuxi est l’un des grands projets pilotes soutenus par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information, le ministère chinois de la Sécurité publique et le gouvernement de la province du Jiangsu. Cette zone s’étend sur une superficie urbaine de 170 km2, avec 226 carrefours et intersections, plus de 600 bases de communication, plus de 100 000 utilisateurs et 13 scénarios distincts. Il est prévu que le projet LTE-V2X de Wuxi soit déployé en trois phases entre 2017 et 2020. La Chine entend faire de Wuxi une ville pionnière et espère étendre cette technologie à d’autres municipalités à l’avenir.

La technologie de communication sans fil LTE-V2X a été conçue spécifiquement pour le secteur des transports et s’applique à la fois aux véhicules connectés intelligents et à la conduite autonome. Le « X » du terme V2X « Vehicle-to-Infrastructure » englobe les infrastructures, les autres véhicules, les piétons, etc.

A l’occasion du salon World IoT Expo 2018 de Wuxi, le Groupe PSA présente les dernières avancées de sa technologie LTE-V2X, développée en parallèle avec Huawei et Qualcomm Technologies Inc., filiale de Qualcomm Incorporated. Ces démonstrations portent sur trois de ses modèles SUV les plus appréciés : DS 7 CROSSBACK, PEUGEOT 4008 et CITROËN C5 Aircross. Les véhicules DS seront équipés de la solution de Huawei (C-V2X) ; les SUV PEUGEOT et CITROËN embarqueront la puce de Qualcomm (9150 C-V2X).

C’est la première fois que le Groupe PSA fait une démonstration de sa technologie LTE-V2X sur le sol chinois. Les démonstrations avec les puces LTE-V2X de Huawei et Qualcomm ont lieu séparément et comportent des cas d’utilisation en situation réelle pour présenter les avantages en matière de sécurité routière. Les visiteurs pourront s’en convaincre eux-mêmes à l’occasion d’essais sur route. Ces démonstrations marquent le début d’une série d’essais en Chine sur les véhicules connectés intelligents.

Les véhicules du Groupe PSA équipés de la technologie LTE-V2X pourront communiquer avec les infrastructures en bordure de route et recevoir des informations sur la circulation en temps réel par le biais des feux de signalisation, des autres véhicules ou de piétons situés en dehors du champ de vision du conducteur. Les visiteurs découvriront comment ces données peuvent servir à optimiser la vitesse afin de mieux négocier le franchissement d’une intersection, à être alerté d’un danger imminent grâce à des caméras intelligentes disposées sur la route ou à recevoir des informations tout au long d’un trajet. Les véhicules du Groupe PSA pourront également communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les piétons. Le conducteur pourra, par exemple, être alerté si un véhicule qui le précède fait un freinage d’urgence ou si un piéton s’apprête à traverser la chaussée.

Leader du développement de la technologie V2X appliquée aux véhicules connectés intelligents et à la conduite autonome, le Groupe PSA est membre de plusieurs organisations spécialisées en télécommunications, comme la 5G Automotive Association (5GAA) et la Telematics Industry Application Alliance (TIAA).

Le Groupe PSA et Qualcomm continuent de renforcer leur partenariat afin de développer les prochains systèmes de technologies de communication LTE-V2X et solutions télématiques. En juillet 2018, les deux entreprises se sont associées à plusieurs constructeurs et équipementiers automobiles afin de tester la compatibilité des communications directes LTE-V2X entre véhicules de différentes marques, deux-roues et infrastructures en France. En mars, le Groupe PSA avait été le premier à réaliser une démonstration publique témoignant des capacités de communication directe LTE-V2X avec la puce 9150 C-V2X en Europe. Ces démonstrations et essais sur route permettent de faire la preuve des performances avancées de cette technologie en matière de sécurité et d’efficience.

En novembre 2017, le Groupe PSA et Huawei ont conclu un partenariat stratégique portant sur la création d’une plateforme modulaire dédiée aux véhicules connectés (CVMP). En avril 2018, DS 7 CROSSBACK est devenu le premier véhicule du Groupe PSA à faire appel à cette plateforme de l’Internet des Objets intégrant la technologie Huawei. Elle offre aux conducteurs l’accès à de nouveaux services connectés tels que la navigation et la reconnaissance vocale.

A propos du Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Communications Department - www.groupe-psa.com/en - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180914005118/fr/