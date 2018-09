Regulatory News:

Issus d’un programme transversal, les nouveaux Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van et Opel/Vauxhall Combo ont été conçus en offrant systématiquement les prestations les plus adaptées aux besoins des clients professionnels tant en termes de praticité, d’aides à la conduite que de sécurité. Cette nouvelle génération de fourgonnettes renouvelle un succès commercial avec une 1ère place sur le podium européen en 2017 pour l’actuel Peugeot Partner et une 3ème pour le Citroën Berlingo Van, après 10 ans d'existence.

Jarlath Sweeney, président du jury IVOTY décrit cette nouvelle offre comme « la plus pertinente sur ce segment depuis des années » et éclaire la décision du jury : « Le programme commun aux 4 marques du Groupe PSA, Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van, Opel Combo et Vauxhall Combo, est bien armé pour l'avenir, riche en avancées technologiques pour aider le conducteur et doté d’un coût d’exploitation très avantageux pour les clients professionnels ou les gestionnaires de flotte. Le système innovant d'alerte de surcharge est une excellente initiative, car elle permettra d'assurer la conformité d’usage et d'améliorer la sécurité. La disponibilité de deux versions d'empattement est un autre pas en avant, tout comme l'introduction d'une variante à traction intégrale, étant donné qu'un nombre croissant d'entreprises de services publics recherchent une traction 4x4 dans ce segment de marché. Dans l'ensemble, un excellent package, bien conçu. »

Développés sur la base de la plate-forme EMP2, ces nouveaux modèles accueillent les groupes moto propulseurs et équipements d’aide à la conduite de dernière génération, et proposent aux clients professionnels des prestations au meilleur niveau du marché : habitabilité, modularité et volume de chargement porté à 1 000 kg.

Afin de couvrir tous les usages, ces fourgonnettes sont proposées en deux longueurs et disponibles en 2, 3 et 5 places.

Le Groupe PSA a introduit des innovations utiles et majeures sur le segment à chaque génération. Aujourd’hui, deux équipements uniques sur le marché sont proposés : l’indicateur de surcharge avec l’Overload indicator et le renforcement de la vision arrière périphérique grâce au Surround rear vision1.

Avec cette nouvelle offre, le Groupe PSA entend conforter son leadership sur le marché du véhicule utilitaire.

« Le Groupe PSA est très fier de recevoir ce prestigieux prix international du Van de l’année. Cette récompense traduit aujourd’hui la reconnaissance de notre savoir-faire et le positionnement de notre offre au meilleur niveau du marché. Cette nouvelle génération de fourgonnettes marque une étape décisive dans le renouvellement de notre gamme professionnelle, au service de l’ambition exprimée en matière de VU dans notre plan stratégique Push to Pass », commente Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA.

Le prix « International Van Of The Year » existe depuis 1992. Le jury est composé d’un panel européen de 25 journalistes et éditeurs de magazines indépendants, spécialisés dans les véhicules utilitaires légers (VUL).

1 Le Surround Rear Vision apporte une vision périphérique arrière et de l’angle mort côté passager, en plus de la caméra de recul, qui font naturellement défaut sur un véhicule entièrement tôlé.

