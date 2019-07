Le Groupe Prima Solutions acquiert la société belge OOliba et consolide son leadership sur le marché Solvabilité II

Quelques mois après le rapprochement entre Prima Solutions et Effisoft, le groupe, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, poursuit sa stratégie de croissance avec le rachat de la société belge OOliba, spécialisée dans les solutions actuarielles et la conformité réglementaire. Cette acquisition consolide la position du groupe en Europe et notamment en Belgique et au Luxembourg, et son offre globale full web, modulable et disponible en cloud.

Distributeur exclusif d’OOliba en France depuis 2012, le Groupe Prima Solutions propose une solution globale unique et disponible en cloud qui répond aux exigences de Solvabilité II. Intégrée dans la suite logicielle Solvabilité II, OOliba permet d’orchestrer l’ensemble des calculs actuariels utilisés par les professionnels de l’assurance, tout en assurant la traçabilité et l’auditabilité de leurs données, du calcul du SCR au reporting règlementaire.

Au fil des années et grâce à son expertise réglementaire pointue, OOliba a construit un réseau solide de clients en Belgique, au Luxembourg et en France, auprès d’une trentaine de compagnies, mutuelles et cabinets de conseil. L’acquisition d’OOliba renforce encore le leadership du groupe sur le marché réglementaire et consolide son offre en étendant la base de clients aux marchés belges et luxembourgeois.

« Effisoft est le partenaire privilégié d’OOliba depuis plusieurs années. L’intégration de l’expertise actuarielle d’OOliba dans le nouveau groupe est une évolution naturelle qui va générer encore plus de synergies commerciales en proposant une solution globale, flexible et paramétrable pour les professionnels de l’assurance. De plus, ce rachat soutient nos ambitions à l’international puisque nous intégrons de nouvelles références significatives en Europe », souligne Julien Victor, directeur général du groupe.

Jean-Louis Herman, directeur général d’OOliba, ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe formé par Prima Solutions et Effisoft et de concrétiser ainsi plusieurs années d’étroite collaboration. Cette acquisition nous permettra de favoriser l’innovation grâce à des moyens R&D plus importants, et de consolider notre offre actuarielle. »

Le groupe consolidé compte 400 collaborateurs à travers le monde servant plus de 300 clients sur les cinq continents. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance du Groupe Prima Solutions, suite au rapprochement des deux entités en décembre 2018 avec le soutien de l’actionnaire de référence Carlyle.