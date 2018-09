Le Groupe SAMSE annonce la publication de son rapport financier semestriel 2018

Regulatory News:

Le Groupe SAMSE (Paris:SAMS) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Ce rapport comporte l’ensemble des éléments visés par l’article 222-4 du Règlement Général de l’AMF.

Ce document est disponible sous format électronique et peut être consulté sur le site internet du Groupe à l’adresse www.groupe–samse.fr dans la rubrique «FINANCES -Information réglementée - Rapport financier semestriel».

A propos du Groupe Samse :

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 24 enseignes, il emploie 5 580 collaborateurs, dispose de 343 points de ventes répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 Mds d’euros en 2017.

Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN [FR 0000060071]

Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg : SAMS:FP

Groupe SAMSE

Société anonyme au capital de 3 458 084 €

Siège social : 2, rue Raymond Pitet 38030 Grenoble cedex 2

056 502 248 R.C.S GRENOBLE

