Le Groupe SEB acquiert l'Américain Wilbur Curtis et devient l'un des leaders du café professionnel aux USA

Regulatory News :

Le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer l’acquisition de 100 % des activités de Wilbur Curtis, n°2 américain du café filtre professionnel. L’opération, qui est soumise aux approbations réglementaires d’usage, devrait être finalisée en février 2019.

Fondée en 1941, Wilbur Curtis produit et commercialise des équipements de préparation de boissons chaudes et froides, principalement des machines à café filtre et à cappuccino. Ses investissements soutenus, notamment en matière d’innovation, lui permettent de proposer une offre parmi les plus avancées du marché, et de toute première qualité.

Les ventes, en croissance régulière, s’élèvent à plus de 90 M USD et sont réalisées majoritairement aux Etats-Unis. Les principaux clients sont des torréfacteurs, diverses enseignes de coffee shop, magasins de proximité, chaînes de restauration rapide, hôtels et restaurants. Wilbur Curtis entretient avec ses clients une relation sur le long terme et s’appuie sur une force de vente aguerrie lui donnant une couverture nationale. Son site industriel performant emploie 300 personnes à Montebello (Californie).

Thierry de la Tour d’Artaise, Président-directeur général du Groupe SEB a déclaré :

« Suite à l’acquisition de WMF en 2016, le Groupe SEB confirme sa détermination à poursuivre son expansion dans le secteur du café professionnel, qui offre de formidables opportunités de développement dans le monde. Wilbur Curtis, spécialiste du café filtre aux Etats-Unis, apporte au Groupe -déjà présent sur ce marché avec les machines expresso automatiques Schaerer et WMF- une complémentarité stratégique majeure en termes d’offre produits et de portefeuille de clients. Le Groupe SEB devient ainsi l’un des leaders du café professionnel aux Etats-Unis. »

Comme pour les acquisitions précédentes, le financement de cette opération se fera par endettement et le Groupe utilisera des lignes de crédit existantes.

www.wilburcurtis.com

Prochains évènements – 2019 23 janvier | après bourse Ventes provisoires 2018 28 février | avant bourse Ventes et résultats 2018 25 avril | après bourse Ventes et informations financières T1 2019 22 mai | 14h30 Assemblée Générale 24 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2019 24 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2019

Et retrouvez-nous sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 29 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 300 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2017 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190108005953/fr/