Le Groupe SEB annonce une évolution de sa gouvernance à compter du 1er juillet 2022

Le Conseil d’Administration du Groupe SEB (Paris:SK) s’est réuni ce jour, le 10 février 2022, sous la Présidence de Thierry de La Tour d’Artaise.

Suivant la proposition de ce dernier et les recommandations du Comité Gouvernance et Rémunérations, le Conseil a décidé de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général.

Le Conseil a décidé du maintien de Thierry de La Tour d’Artaise dans sa fonction de Président du Conseil d’Administration, fonction qu’il occupe depuis 2000, et de la nomination de Stanislas de Gramont en qualité de Directeur Général à compter du 1er juillet 2022.

Le Conseil d’Administration se félicite de pouvoir compter sur Thierry de La Tour d’Artaise en tant que Président. Il tient à le remercier vivement pour ses 28 années passées dans le Groupe SEB, dont 22 années comme Président Directeur Général. Sous son impulsion, le Groupe a plus que quadruplé son chiffre d’affaires et a multiplié par 6 son résultat opérationnel. Il a réalisé 18 acquisitions dont certaines majeures comme Moulinex, SUPOR ou WMF, tout en restant fidèle aux valeurs du Groupe et de la famille fondatrice.

Le Conseil tient aussi à souligner les profondes transformations que Thierry de La Tour d’Artaise a menées avec succès pour adapter le Groupe SEB aux défis économiques, commerciaux, sociétaux et environnementaux. Sous son mandat, l'accent a été mis sur la capacité d'innovation, le développement international et la préservation d’un outil industriel performant, notamment en France.

Le Conseil d’Administration est convaincu que l’évolution proposée garantira la pérennité de la performance, des valeurs et des engagements du Groupe, ainsi que la qualité de sa gouvernance.

Cette gouvernance duale, s’appuyant sur la relation de confiance établie entre Thierry de La Tour d’Artaise et Stanislas de Gramont, permettra au Groupe d’allier prospective et excellence opérationnelle.

Thierry de La Tour d’Artaise fera bénéficier à la fois le Conseil d’Administration et Stanislas de Gramont, de son expérience réussie et reconnue.

Le Conseil d’Administration pourra compter sur sa connaissance de l’actionnariat, son expertise en matière de gouvernance pour faire face aux attentes croissantes des parties prenantes, son expérience en matière d’acquisitions ainsi que sa vision du développement durable.

Stanislas de Gramont, qui a vu ses responsabilités régulièrement enrichies dans le cadre du tandem actif qu’il forme avec Thierry de La Tour d’Artaise depuis son entrée dans le Groupe, pourra donner la pleine mesure de ses qualités en devenant le Directeur Général du Groupe.

Stanislas de Gramont a rejoint le Groupe SEB en 2018 comme Directeur Général Délégué après avoir dirigé les activités Europe Food and Beverage de Suntory ; précédemment, il avait effectué presque toute sa carrière au sein du Groupe Danone dans plusieurs pays et divisions.

Déclaration de Jean-Noël Labroue, Président du Comité Gouvernance et Rémunérations et Administrateur indépendant :

« Notre Comité travaille depuis longtemps sur la gouvernance du Groupe SEB, dans une démarche à la fois prospective et exigeante en tenant compte du tandem actif formé par le Président-Directeur Général et le Directeur Général Délégué, ainsi que des grands enjeux du Groupe pour les années à venir. C’est pourquoi, sur la recommandation de Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont est apparu au Comité et au Conseil d’Administration comme ayant démontré toutes les qualités pour devenir Directeur Général du Groupe ».

Déclaration de Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général du Groupe SEB :

« Je suis fier de la stratégie offensive et ambitieuse que nous avons menée et qui a porté le Groupe à un niveau de leader mondial. Nous sommes un acteur durable, passionné par l’innovation et servi par une vision long-terme.

Je souhaite remercier l’ensemble des salariés pour leur mobilisation et engagement, ainsi que le Conseil d’Administration et le concert familial qui grâce à leur soutien constant nous ont permis de développer nos activités avec agilité dans le respect de nos valeurs fondatrices, tout en délivrant la performance durable qui caractérise le Groupe.

Ces évolutions de gouvernance s’inscrivent dans un esprit de grande continuité, auquel le Groupe SEB et le concert familial ont toujours été attachés.

Depuis plus de 3 ans, Stanislas de Gramont a eu un rôle clé à mes côtés en tant que Directeur Général Délégué, tout spécialement durant la période de crise sanitaire que nous connaissons. Il a progressivement élargi les champs de ses responsabilités et a donc aujourd’hui toutes les qualités pour assurer la Direction Générale du Groupe.

Il a ma pleine confiance et celle du Conseil.

Je suis et reste passionné par le Groupe et en ma qualité de Président, je serai heureux de continuer à le servir et poursuivre notre ambition de performance économique et financière ainsi que d’exemplarité environnementale et sociale. »

Déclaration de Stanislas de Gramont, Directeur Général Délégué du Groupe SEB :

« La performance du Groupe SEB ces 20 dernières années comme en 2021 témoigne de la formidable implication de nos équipes partout dans le monde et de la pertinence de notre modèle.

Je suis très honoré que le Conseil m’ait désigné pour assurer la Direction Générale du Groupe et je le remercie pour sa confiance.

Je tiens également à remercier et saluer tout particulièrement Thierry, avec lequel je travaille depuis plus de 3 ans. Il a été l’artisan du leadership du Groupe SEB, de la profonde transformation dont bénéficie le Groupe aujourd’hui. Il m’a donné les moyens de former avec lui un tandem actif dont on mesure les résultats aujourd’hui.

La qualité et l’engagement de nos équipes mobilisées partout dans le monde, la solidité de notre modèle économique, le potentiel en termes de croissance et de rentabilité me permettent de prendre ces nouvelles fonctions avec confiance et enthousiasme ».

Biographie de Thierry de La Tour d’Artaise

PDG du Groupe SEB

Président Directeur Général du Groupe SEB depuis 2000 , Thierry de La Tour d’Artaise a commencé sa carrière au sein d’Allendale Insurance aux Etats-Unis en 1976 comme Contrôleur Financier.

, Thierry de La Tour d’Artaise a commencé sa carrière au sein d’Allendale Insurance aux Etats-Unis en 1976 comme Contrôleur Financier. Il a ensuite intégré en 1979 le cabinet d’audit Coopers & Lybrand en qualité d’Auditeur puis de Manager avant d’entrer au sein du Groupe Chargeurs en 1983 où il sera successivement Directeur Administratif et Financier puis Directeur Général des Croisières Paquet.

C’est en 1994 qu’il rejoint le Groupe SEB en tant que Directeur Général puis Président Directeur Général de CALOR SA avant d’être nommé Vice-Président Directeur Général du Groupe SEB en 1999 puis Président-Directeur Général en 2000.

en tant que Directeur Général puis Président Directeur Général de CALOR SA avant d’être nommé Vice-Président Directeur Général du Groupe SEB en 1999 puis Président-Directeur Général en 2000. Depuis sa nomination à la tête du Groupe SEB en 2000, Thierry de La Tour d’Artaise en a fait le leader mondial du petit équipement domestique et a réussi à plus que quadrupler son chiffre d’affaires.

Sous son mandat, près d’une vingtaine d’acquisitions ont été réalisées , tant dans les pays matures que dans les émergents où le Groupe SEB entend bien accompagner l’évolution des classes moyennes et de leur pouvoir d’achat.

, tant dans les pays matures que dans les émergents où le Groupe SEB entend bien accompagner l’évolution des classes moyennes et de leur pouvoir d’achat. Thierry de La Tour d’Artaise a également veillé à fortement développer la capacité d’innovation du Groupe pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs des pays matures et émergents avec des produits et services commercialisés sous plus de 30 marques à forte notoriété.

Il a réussi à mener l’expansion du Groupe à l’international tout en préservant l’emploi industriel en France puisque le Groupe SEB compte encore aujourd’hui 11 sites industriels au niveau national et emploie dans l’Hexagone près de 6 000 salariés.

Distinctions

Chevalier de l’Ordre national de la Légion d'honneur (2004)

Officier de l’Ordre national de la Légion d'honneur (2013)

Commandeur de l’Ordre national du Mérite (2018)

Biographie de Stanislas de Gramont

Directeur Général Délégué du Groupe SEB

Directeur Général Délégué du Groupe SEB depuis 2018 , Stanislas de Gramont a démarré sa carrière chez Orangina.

, Stanislas de Gramont a démarré sa carrière chez Orangina. Il rejoint ensuite le Groupe BSN Gervais Danone au sein des Brasseries Kronenbourg.

En 1998, il prend la tête de la Division Produits Laitiers frais avant d’occuper diverses fonctions de Direction Générale au Canada dès 2001, en Italie de 2004 à 2008 puis en France, de 2008 à 2011.

De 2011 à 2014, il devient Directeur Général Produits Frais Europe de l’Ouest et Afrique du Nord (Belgique, Hollande, UK, Allemagne, Autriche, Maroc).

Directeur Général Produits Frais Europe de l’Ouest et Afrique du Nord (Belgique, Hollande, UK, Allemagne, Autriche, Maroc). C’est en 2014 qu’il intègre le Groupe Suntory et plus précisément Suntory Beverage & Food Europe en tant que CEO en charge de l’Europe, de l’Afrique, du Moyen Orient et de l’Amérique du Sud.

Diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC Business School), Stanislas de Gramont a rejoint le Groupe SEB en 2018, en qualité de Directeur Général Délégué où il est en charge des fonctions commerciales et marketing du Groupe au niveau mondial.

où il est en charge des fonctions commerciales et marketing du Groupe au niveau mondial. Son parcours international et sa connaissance de la distribution mondiale sont des atouts précieux pour le Groupe SEB dans la poursuite de sa croissance rentable et l’accélération du développement mondial de ses activités.

Depuis plus de 3 ans, ses responsabilités ont évolué. Du pilotage des activités commerciales, au marketing, en passant par la stratégie digitale, Stanislas de Gramont a contribué au développement et à la croissance du Groupe SEB.

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

