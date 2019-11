Le Groupe SEB membre fondateur de la Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon

Regulatory News:

La Cité Internationale de la Gastronomie vient d’ouvrir ses portes à Lyon, ville de patrimoine et de bouche. Ce grand projet est le fruit d’un partenariat entre la Métropole, la Ville de Lyon et 11 mécènes privés, parmi lesquels le Groupe SEB (Paris:SK) membre fondateur.

En novembre 2010, porté par la Mission Française du Patrimoine des Cultures Alimentaires (MFPCA), le repas gastronomique des Français est inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Pour renforcer cet acquis et donner un ancrage physique à cette labélisation, un appel à projet est alors lancé auprès des collectivités locales. C'est en juin 2013 que Lyon a été retenue pour accueillir l'une des 4 Cités Internationales de la Gastronomie avec Tours, Dijon et Paris-Rungis.

Implantée dans un lieu d’exception sur la Presqu’île de Lyon, au cœur du Grand Hôtel-Dieu, La Cité Internationale de la Gastronomie défend l'alimentation source de plaisir et de santé. Elle valorise les métiers et savoir-faire et fait rayonner Lyon, ville gourmande.

Impliqué dès la genèse du projet aux côtés de la Métropole de Lyon et de Régis Marcon, Chef 3 étoiles et Président du Comité d’orientation stratégique de la Cité Internationale de la Gastronomie, le Groupe SEB en est le membre fondateur et rassemble 10 autres mécènes privés, en lien étroit avec le territoire lyonnais et les enjeux de l’alimentation et de la santé.

« Par son histoire et ses marques, le Groupe SEB a toujours défendu les valeurs du goût et de la cuisine faite maison, mais également de la nutrition et de la santé. Nous sommes donc fiers d’accompagner ce magnifique projet partenarial qui rayonnera bien au-delà de notre région et de nos frontières » déclare Thierry de La Tour d’Artaise.

Entre tradition et modernité, la Cité Internationale de la Gastronomie est un lieu ouvert de découverte et d’apprentissage mais également de partage d’expertises et de savoir-faire pour les professionnels de l’alimentation français et internationaux. Elle invite les visiteurs à découvrir, à travers des expositions permanentes et temporaires, la richesse des terroirs, les secrets de la cuisine française et bien entendu à déguster les créations de grands chefs.

En quelques chiffres :

18 millions d’euros d’investissements publics et privés

d’investissements publics et privés 3 930 m² dédiés à "La gastronomie à la croisée de l’alimentation et la santé"

dédiés à "La gastronomie à la croisée de l’alimentation et la santé" 4 niveaux organisés en « Parcours du goût »

» 300 000 visiteurs attendus par an

attendus par an Ouvert à tous, 362 jours par an, 7 jours sur 7, de 10 h à 19 h

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

