Le Groupe Ténor lance la Ténor Academy

Le développement très soutenu du Groupe Ténor ces dernières années passe désormais en priorité par le recrutement, la montée en compétence et la fidélisation des talents.

En plus d'un véritable rôle dans le management des connaissances au sein du Groupe, La Ténor Academy aura pour principale mission le recrutement de ressources humaines et le développement de leurs compétences. Ceci se fera, bien entendu, par un socle de formations théoriques et pratiques, mais aussi au travers d'un vrai accompagnement méthodologique.

La Ténor Academy recrutera non seulement des jeunes talents, au travers de partenariats avec des écoles supérieures et des universités, mais aussi des consultants, sans aucune formation académique ni expérience dans les métiers du digital, qui souhaitent s'engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

Christophe Nuss, Directeur de la Ténor Academy, déclare :

" Sur le marché de l'IT, le déséquilibre entre l'offre et la demande va encore augmenter dans les prochaines années. La proposition d'emplois croît de façon significative face aux effectifs étudiants. La fidélisation de talents dans l'entreprise est de plus en plus complexe avec l'accélération des sollicitations de candidats. C'est dans ce cadre que La Ténor Academy a été créée.

En plus de la qualité technique, fonctionnelle et pédagogique, la Ténor Academy insufflera une ambiance et un cadre de travail sains dans un environnement technique de qualité, facteurs-clés de la fidélisation des talents dans l'entreprise. "

Stéphane Rocton, DRH du Groupe Ténor, conclut : " Au sein du Groupe Ténor, nous sommes convaincus que la transformation digitale passe avant tout par l'Humain, chez nos clients mais aussi chez nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes si attentifs aux compétences cognitives et professionnelles de nos collaborateurs et collaboratrices, et pourquoi nous investissons autant dans leur formation. "