Le Groupe VYV signe un partenariat portant sur la prévention des addictions en milieu professionnel 0 08/09/2020 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Au final, ce partenariat devrait aboutir à une nouvelle génération d'outils et méthodes d'accompagnement des employeurs mais aussi des managers d'entités publiques et privées, pour aborder la question sensible des addictions en milieu professionnel.



A l'issue de cette expérimentation, l'ambition du groupe VYV est de renforcer son offre d'accompagnement en Santé et Qualité de vie au travail déjà existante.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Le Groupe VYV a signé une convention de partenariat avec l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Ce partenariat porte sur la prévention des addictions en milieu professionnel. Une expérimentation va être menée dans plusieurs territoires (Occitanie, Centre val de Loire et la Réunion).Au final, ce partenariat devrait aboutir à une nouvelle génération d'outils et méthodes d'accompagnement des employeurs mais aussi des managers d'entités publiques et privées, pour aborder la question sensible des addictions en milieu professionnel.A l'issue de cette expérimentation, l'ambition du groupe VYV est de renforcer son offre d'accompagnement en Santé et Qualité de vie au travail déjà existante. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue