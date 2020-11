Le Groupe Viking Malt annonce que Teemu Pohjola est nommé directeur financier de Polttimo et du Groupe Viking Malt

Teemu Pohjola est nommé directeur financier de Polttimo et du Groupe Viking Malt, à prise d'effet le 3 novembre 2020.

Teemu Pohjola occupait depuis 2017 le poste de directeur financier de la division « Fibre et Restauration » chez Huhtamäki, où il dirigeait une équipe internationale de professionnels de la finance, pilotant la stratégie financière et optimisant les performances de la société. Auparavant, il avait travaillé pendant quinze ans à divers postes financiers stratégiques dans un environnement international, notamment chez Fazer et Salcomp.

« Nous sommes ravis d'accueillir Teemu au sein de notre équipe de direction », a déclaré Kasper Madsen, PDG du Groupe Viking Malt. « Sa vaste expérience approfondie en matière de pilotage d'initiatives stratégiques et de direction d'opérations financières dans un cadre international sera pour nous très précieuse. Il assurera un leadership fort et représente un excellent complément à l'équipe, » a-t-il ajouté.

Avant de poursuivre: « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre une entreprise dotée d'un solide modèle commercial et d'une illustre histoire, et me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe afin de matérialiser la stratégie et la vision des priorités de l'entreprise. »

En qualité de directeur financier, Teemu Pohjola dirigera l'organisation financière de Viking Malt dans les cinq pays où la société est présente. Il sera responsable informatique, et chargé de la comptabilité, de la trésorerie, de la planification financière, de l'analyse et du volet fiscal. Il devient également secrétaire de Polttimo, de Viking Malt et de Senson.

Teemu est titulaire d'une Licence en Administration des affaires de la Mercuria Business School et d'un MBA de la Hanken School of Economics.

Informations complémentaires

Polttimo Group

Fondé en 1883, le Groupe Polttimo est un groupe international de sociétés spécialisées dans la fabrication de matières premières et de solutions de matières premières destinées au secteur de l'alimentation et des boissons, dans le monde entier. Nous créons des solutions céréalières novatrices pour nos clients. Nos principaux produits sont le malt de brassage, de brassage artisanal et de distillation ainsi que les ingrédients à base de céréales. Notre groupe est composé du Groupe Viking Malt , l'entreprise scandinave leader dans le domaine du maltage, et de Senson Oy, qui produit des farines et extraits de malt, des extraits de céréales, des enzymes et de nombreux autres ingrédients inédits.

Le Groupe Viking Malt

Viking Malt est l'entreprise de maltage numéro un en Europe du Nord et le leader mondial des malts spéciaux. Une équipe dévouée, un orge brassicole de bonne qualité et six sites de production efficaces d'une capacité de 600 000 tonnes constituent la base de notre offre destinée aux distilleries et brasseries locales et internationales.

