Le Groupe de Voyage Sunwing annonce un commun accord avec Marriott International

MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une étape monumentale pour l’industrie hôtelière, le Groupe de Voyage Sunwing a annoncé que sa division hôtelière, Blue Diamond Resorts, a signé un accord avec Marriott International pour combiner leurs concepts de marque innovants et offrir aux clients des expériences de vacances inégalées. Dans le cadre de cet accord, 19 des propriétés Blue Diamond Resorts feront partie de la prestigieuse Autograph Collection de Marriott International d’ici le milieu de l’année 2021.



Cet accord associe la société de gestion hôtelière qui connaît la croissance la plus rapide dans les Caraïbes à la plus grande chaîne hôtelière du monde, offrant à encore plus de voyageurs le concept exclusif de vacances All-In Luxury® de Royalton et les expériences de divertissement de Planet Hollywood. La marque Autograph Collection propose une sélection de certains des meilleurs hôtels du monde, renforçant ainsi la marque primée Blue Diamond Resorts tout en maintenant l’excellent niveau de service auquel les clients sont habitués.

« Nous sommes heureux d’unir nos forces avec Marriott International et de présenter notre gamme d’hôtels de classe mondiale, dont Royalton et Planet Hollywood, à leur Autograph Collection », a dit Stephen Hunter, Chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. « La prestigieuse réputation de Marriott et son programme de voyages renommé élèveront encore plus nos hôtels primés, tout en soutenant l’expansion de Marriott dans la catégorie des propriétés tout compris, ce qui nous permettra de réaliser les rêves de vacances d’un plus grand nombre de voyageurs. »

Le Groupe de Voyage Sunwing bénéficiera désormais des accords mondiaux de partenariat et de distribution de Marriott, en plus de Marriott Bonvoy, le programme de fidélité de Marriott International, qui compte plus de 145 millions de membres à travers le monde. Dans ce cadre, les membres de Marriott Bonvoy pourront également gagner et échanger des points sur des expériences de vacances tout compris.

« Les propriétés haut de gamme tout compris du Groupe de Voyage Sunwing constitueront d’excellents ajouts au portefeuille de Marriott, ajoutant à notre empreinte deux nouvelles destinations de loisirs – Sainte-Lucie et Antigua – et doublant ainsi notre présence dans ce segment », a dit Tony Capuano, Président du groupe, Développement mondial, conception et services des opérations, Marriott International. « Nous nous appuierons sur leur expertise dans le segment des vacances tout compris pour offrir encore plus de choix et d’expériences à nos membres de Marriott Bonvoy ».

L’accord comprend les propriétés suivantes :



Mexique Royalton Riviera Cancun Resort & Spa (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Riviera Cancun (Autograph Collection)

Planet Hollywood Beach Resort Cancun (Autograph Collection)

Planet Hollywood Adult Scene Cancun (Autograph Collection)

Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa (Autograph Collection) République dominicaine



Royalton Bavaro Resort & Spa (Autograph Collection)

Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa (Autograph Collection)

Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa (Autograph Collection)

Royalton Punta Cana Resort & Casino (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Punta Cana (Autograph Collection) Jamaïque



Royalton Negril Resort & Spa (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Negril (Autograph Collection)

Grand Lido Negril Au-Naturel All-Suites Resort (Autograph Collection)

Royalton White Sands Montego Bay (Autograph Collection)

Royalton Blue Waters Montego Bay (Autograph Collection) Sainte-Lucie



Royalton Saint Lucia Resort & Spa (Autograph Collection)

Hideaway at Royalton Saint Lucia (Autograph Collection) Costa Rica



Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica (Autograph Collection) Antigua



Royalton Antigua Resort & Spa (Autograph Collection)

À propos du Groupe de Voyage Sunwing

Le Groupe de Voyage Sunwing, la plus grande compagnie de voyages intégrée en Amérique du Nord, est composé de Vacances Sunwing et de Vacation Express, deux voyagistes qui sont chefs de file en matière de vacances de loisirs en Amérique du Nord, de Sunwing Airlines, la compagnie aérienne de loisirs de premier plan au Canada, de SunwingJets, offrant des services d’affrètement de jets privés de luxe, de VacancesSellOff et de Luxe Destination Weddings, deux agences de voyages, de NexusTours, une compagnie de gestion à destination, et de Blue Diamond Resorts, la compagnie de gestion hôtelière et une chaîne novatrice qui gère des centres de villégiature à travers les Caraïbes et au Mexique. Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, et compte 45 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres, y compris les All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts primés, les marques pour adultes Hideaway at Royalton et Royalton CHIC, les Planet Hollywood Hotels and Resorts et Mystique by Royalton. Pour plus d’informations sur le Groupe de Voyage Sunwing, veuillez visiter www.sunwingtravelgroup.com/fr.

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Elle regroupe un portefeuille de plus de 7 500 propriétés sous 30 marques principales réparties dans 132 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et concède des licences à des centres de villégiature dans le monde entier. La société propose un prestigieux programme de voyage, le Marriott Bonvoy™. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web www.marriott.com, et pour les dernières nouvelles de l’entreprise, visitez www.marriottnewscenter.com. De plus, connectez avec nous sur Facebook et @MarriottIntl sur Twitter et Instagram.

