Le Guatemala évite les sanctions de Trump en signant un accord migratoire

WASHINGTON/GUATEMALA CITY, 27 juillet (Reuters) - Donald Trump a annoncé vendredi qu'il n'infligerait pas de sanctions économiques au Guatemala après que le pays d'Amérique centrale a décidé d'appliquer de nouvelles mesures migratoires visant les réfugiés originaires du Honduras et du Salvador.

Faute d'avoir obtenu du Congrès le financement du mur qu'il souhaitait construire le long de la frontière avec le Mexique, Donald Trump a changé de stratégie en faisant pression sur les pays d'Amérique centrale pour qu'ils l'aident à réduire le flux de migrants arrivant aux Etats-Unis, qui a atteint un niveau record sous sa présidence.

Le président américain voulait que le Guatemala accepte de devenir un "pays tiers sûr". Une personne qui traverse un "pays tiers sûr" doit déposer sa demande d'asile dans ce pays et non dans son pays de destination.

Le président guatémaltèque Jimmy Morales devait signer l'accord de "pays tiers sûr" la semaine dernière mais il avait été contraint de reculer après que la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il ne pouvait pas prendre un tel engagement sans l'accord du Parlement, qui est actuellement en trêve estivale.

Donald Trump a annoncé à la presse vendredi que le Guatemala avait signé un accord lui octroyant le statut de "pays tiers sûr" mais le gouvernement guatémaltèque n'a pas utilisé ce terme, précisant dans un communiqué que l'accord conclu avec les Etats-Unis s'appliquerait aux réfugiés originaires du Honduras et du Salvador.

"Ils ont fait ce que nous leur avons demandé de faire", a déclaré le président américain à la Maison blanche, qualifiant Jimmy Morales d'"homme formidable".

"Il y a d'autres grands pays qui vont également signer", a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails.

Donald Trump avait menacé d'imposer des droits de douane, des frais sur les envois d'argent et des interdictions de voyager après que l'échec de l'accord la semaine dernière.

Invoquant la nécessité d'éviter des "répercussions sociales et économiques", le gouvernement guatémaltèque a déclaré pour sa part qu'un accord serait signé dans les prochains jours avec Washington pour faciliter l'octroi de visas de travail agricole temporaires aux ressortissants guatémaltèques.

Il a dit espérer que cette mesure serait ultérieurement étendue aux secteurs de la construction et des services. (Steve Holland et Sofia Menchu; avec Eric Beech, Dave Graham, Frank Jack Daniel, Mohammad Zargham et Tim Ahmann; Tangi Salaün et Arthur Connan pour le service français)