Plus de 100 enfants et adolescents migrants du Guatemala ont été rapatriés par avion mercredi après avoir été trouvés dans la remorque d'un camion au Mexique en direction des États-Unis. Il s'agit de l'un des plus importants retours récents de mineurs non accompagnés dans ce pays d'Amérique centrale.

Le vol à destination de Guatemala City a ramené 106 jeunes âgés de 12 à 17 ans qui avaient voyagé sans famille, a déclaré cette semaine l'institut guatémaltèque des migrations.

"Nous sommes très inquiets car les retours d'enfants et d'adolescents sont de plus en plus nombreux", a déclaré Wanda Aspuac, responsable de l'institut guatémaltèque des migrations, précisant qu'il s'agissait souvent d'adolescents n'ayant suivi que l'enseignement primaire.

Le Guatemala avait déjà accueilli 430 mineurs non accompagnés en provenance du Mexique et des États-Unis entre janvier et mars, avant que le dernier groupe ne soit découvert par les autorités mexicaines dans une caravane dans l'État de Veracruz, à l'est du pays.

La plupart des mineurs non accompagnés qui atteignent les États-Unis depuis l'Amérique centrale viennent du Guatemala, selon les données américaines sur les rencontres de migrants à la frontière sud des États-Unis, et fuient souvent une grande pauvreté.

S'exprimant devant un bureau de migration de Guatemala City, Rony Saquil a déclaré que son frère de 17 ans, Oscar, avait prévu de rejoindre leur père à Chicago, frustré par le manque de scolarisation dans leur ville natale, et qu'il tenterait probablement à nouveau le voyage prochainement.

"Il n'y a rien pour nous aider à aller de l'avant... l'école que nous fréquentons est à trois heures de marche", a-t-il déclaré.

Une autre jeune fille de 17 ans, Glendi, qui fait partie d'une fratrie de neuf enfants, a également cherché un avenir meilleur que celui possible dans sa ville natale rurale, où elle n'a pu recevoir qu'une éducation de base, a déclaré sa tante, Rutilia Bin Ich.

La jeune fille espérait vivre avec sa sœur, qui se trouvait déjà aux États-Unis, et contribuer à subvenir aux besoins de ses frères et sœurs plus jeunes.

"C'est en vivant dans une extrême pauvreté qu'elle s'est engagée dans cette voie", a déclaré Rutilia Bin Ich.