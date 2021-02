Le HY européen devrait connaître une année positive, selon Columbia Threadneedle

Après une année 2020 en dents de scie pour les marchés du haut rendement en Europe, 2021 semble annoncer davantage de stabilité, observe Roman Gaiser, gérant et responsable de la gestion obligataire du haut rendement, EMOA chez Columbia Threadneedle. Les craintes au sujet d'un nombre élevé de défauts d'entreprises se sont finalement avérées infondées, ce qui a permis au haut rendement de rebondir en 2020 et de préparer le terrain pour 2021, souligne le professionnel.



Au début de la crise, les acteurs du marché craignaient que pas moins de 10% de l'univers du haut rendement européen ne fasse défaut dans les douze mois. Cependant, les mesures de soutien déployées par les gouvernements sont parvenues à maintenir des taux de défaut à des niveaux étonnamment faibles et à préserver la disposition des investisseurs à refinancer les sociétés.



A l'aube de l'année 2021, la principale question est maintenant de savoir à quelle vitesse les économies pourront retrouver les niveaux de PIB de 2019.



Columbia Threadneedle estime en réalité que cette année sera marquée par une croissance relativement solide pour rebondir depuis les points bas atteints précédemment, tandis que la reprise au-delà des niveaux antérieurs devra attendre 2022.



Compte tenu des attentes liées à la poursuite du soutien monétaire et budgétaire et de l'optimisme des marchés sur l'amélioration de la situation grâce au déploiement des vaccins, le marché du haut rendement européen devrait connaître une année positive. Cependant, il existe un risque dès lors que d'autres commentateurs de marché partagent cette opinion, prévient Columbia Threadneedle.