Le Hamas a déclaré mercredi que sa réponse "positive" au plan de cessez-le-feu américain pour la guerre de huit mois dans la bande de Gaza ouvrait une "large voie" pour parvenir à un accord, mais les perspectives étaient incertaines car ni le groupe palestinien ni Israël ne se sont engagés publiquement à conclure un accord.

Le Hamas a présenté mardi sa réponse officielle à une proposition présentée par le président américain Joe Biden le 31 mai. Israël a déclaré que cette réponse équivalait à un rejet, tandis qu'un responsable du Hamas a déclaré que le groupe palestinien ne faisait que réitérer des demandes de longue date qui n'étaient pas satisfaites par le plan actuel.

L'Égypte et le Qatar ont déclaré avoir reçu la réponse du Hamas, mais n'en ont pas révélé le contenu.

Tôt dans la journée de mercredi, Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré dans un communiqué que la réponse du groupe était "responsable, sérieuse et positive" et qu'elle "ouvrait une large voie" pour un accord.

Un autre responsable du Hamas, qui a refusé d'être identifié, a déclaré à Reuters mardi que la réponse réaffirmait la position du mouvement selon laquelle un cessez-le-feu doit conduire à une cessation permanente des hostilités à Gaza, au retrait des forces israéliennes, à la reconstruction de l'enclave palestinienne et à la libération des prisonniers palestiniens en Israël.

"Nous avons réitéré notre position précédente. Je pense qu'il n'y a pas de grandes lacunes. La balle est maintenant dans le camp israélien", a déclaré le fonctionnaire.

Les États-Unis ont déclaré qu'Israël avait accepté leur proposition, mais Israël ne l'a pas déclaré publiquement. Alors qu'Israël poursuit ses assauts dans le centre et le sud de la bande de Gaza, qui comptent parmi les plus sanglants de la guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises qu'Israël ne s'engagerait pas à mettre fin à sa campagne à Gaza avant que le Hamas ne soit éliminé.

Un responsable israélien a déclaré mardi que le pays avait reçu la réponse du Hamas par l'intermédiaire des médiateurs et que le Hamas avait "modifié tous les paramètres principaux et les plus significatifs".

Le responsable israélien, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le Hamas "a rejeté la proposition de libération d'otages présentée par le président Biden".

Auparavant, un responsable non israélien informé de la question, qui a refusé d'être identifié, avait déclaré que le Hamas avait proposé un nouveau calendrier pour un cessez-le-feu permanent avec Israël et le retrait des troupes israéliennes de Gaza, y compris de Rafah.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi en faveur d'une résolution américaine soutenant la proposition présentée par M. Biden. Un représentant du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré à Reuters mardi que le Hamas acceptait la résolution du Conseil de sécurité et était prêt à négocier les détails d'un cessez-le-feu.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui s'est rendu à Tel-Aviv pour rencontrer des responsables israéliens mardi, a qualifié les commentaires du Hamas de "signe d'espoir", tout en précisant qu'ils n'étaient pas concluants.

Ce qui est plus important, "c'est la parole qui vient de Gaza et de la direction du Hamas à Gaza. C'est ce qui compte, et c'est ce que nous n'avons pas encore", a déclaré M. Blinken aux journalistes à Tel Aviv.

PLAN DE CESSEZ-LE-FEU

La proposition de M. Biden prévoit un cessez-le-feu et la libération progressive d'otages israéliens à Gaza en échange de Palestiniens emprisonnés en Israël, ce qui conduirait à terme à une fin définitive de la guerre.

Il s'agirait d'un plan en trois phases commençant par un cessez-le-feu initial de six semaines avec un retrait militaire israélien des zones peuplées de Gaza et la libération de certains otages pendant qu'une "fin permanente des hostilités" est négociée par l'intermédiaire de médiateurs.

La Maison-Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les propos tenus par le responsable israélien mardi. Auparavant, des responsables américains avaient déclaré qu'ils examinaient la réponse du Hamas, tout comme le Qatar et l'Égypte.

Depuis des mois, des négociateurs américains, égyptiens et qataris tentent d'obtenir un cessez-le-feu dans cette enclave de 2,3 millions d'habitants.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré mardi dans un rapport au Conseil de sécurité que l'armée et les forces de sécurité israéliennes ainsi que les militants palestiniens du Hamas et du Djihad islamique ont tué et mutilé des enfants en 2023.

Israël exerce des représailles contre le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, à la suite d'une attaque menée par ses militants le 7 octobre.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 ont été prises en otage par le Hamas au cours des raids, selon les décomptes israéliens. Plus d'une centaine d'otages seraient encore retenus à Gaza.

Israël a lancé un assaut aérien, terrestre et maritime sur le territoire palestinien, tuant plus de 37 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza. Gaza est en proie à une crise humanitaire due à la faim généralisée, à la pénurie de produits de première nécessité, à la destruction des infrastructures et au déplacement continu de civils.

L'armée américaine a repris l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave via une jetée flottante mardi, après une interruption de deux jours due au mauvais temps, ont indiqué trois responsables américains.

La jetée a été mise hors service pendant 10 jours pour des réparations, et a été brièvement rouverte samedi. L'ONU n'a toujours pas acheminé l'aide de la jetée vers les entrepôts pendant qu'elle étudie la question de la sécurité.